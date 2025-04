Antigone, celle qui a dit non

Abandonné sur le mont Cithéron, il est recueilli par des bergers et amené à Polybe, roi de Corinthe, qui l'élève comme un fils. Devenu adulte, Œdipe consulte l'oracle de Delphes, qui lui conseille de ne pas revenir dans sa patrie, de crainte que la prophétie, qu'elle lui révèle, ne s'accomplisse. Croyant que Polybe et Mérope, son épouse, sont ses vrais parents, il s'éloigne de Corinthe. Sur la route, à un carrefour, il se querelle avec un viel homme et le tue, ignorant qu'il s'agit de Laïos. En continuant son chemin, Œdipe arrive à Thèbes, où il affronte victorieusement la Sphinge qui terrorise la ville. En récompense, il obtient le trône de Thèbes, vacant depuis la mort de Laïos, et épouse la veuve de ce dernier, Jocaste. Ensemble, ils ont deux fils, Étéocle et Polynice, et deux filles, Antigone et Ismène.