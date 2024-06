La baignade dans la Seine : une vieille histoire

Dès le début du 20ᵉ siècle, les questions sanitaires relatives à la baignade dans la Seine furent de plus en plus nombreuses. En 1921, des chercheurs du laboratoire du Val-de-Grâce, interrogés par le journal La Liberté, rassuraient les baigneurs, comme l’explique Le Figaro. Ils affirmaient : « il sied seulement d'indiquer aux baigneurs les précautions à prendre pendant et après le bain. Il convient d'abord de fermer la bouche en nageant, afin d'avaler le moins possible du bouillon de culture où l'on prend ses ébats. Il faut ensuite, au sortir du bain, se laver soigneusement la bouche, la figure et les mains avec de l'eau de la ville. Il est, en outre, particulièrement recommandé de se faire vacciner contre la typhoïde. »

Malgré la pollution, plusieurs compétitions sportives furent organisées dans le fleuve, tels que les Jeux Olympiques de 1900, entre les ponts d'Asnières et de Courbevoie, ou encore la première édition de la Coupe de Noël, à hauteur du pont Alexandre III.

DE L’INTERDICTION À LA RÉHABILITATION

Ce n’est qu’à partir de 1923 que la baignade dans la Seine devint officiellement interdite, sous peine d’amende. « Pour autant, il peut y avoir encore des pratiques isolées de baignades sauvages », précise Agathe Euzen. En effet, jusqu’aux années 1960, les pratiques de baignades sauvages dans la Seine et dans la Marne étaient encore très présentes. À Vitry, commune du Val-de-Marne, il était par exemple possible de faire trempette dans la Seine, dans la baignade du Port à l’Anglais. « Dans les années 1930, les maires de Vitry-sur-Seine et d’Ivry-sur-Seine ont décidé d’aménager ce lieu, avec une plage, des cabines pour se changer et une buvette. L’objectif était d’accueillir les baigneurs, et notamment les classes populaires qui habitaient en ville et qui, grâce au train, ont pu en profiter. C’était la sortie du dimanche », résume Agathe Euzen. Mais l'industrialisation des rives et la mise en place de voies rapides le long du fleuve ont progressivement découragé les nageurs les plus intrépides.

En 1988, après plusieurs décennies d’interdiction de baignade, Jacques Chirac, alors maire de Paris, affirma que « dans cinq ans, on pourra à nouveau se baigner dans la Seine. » Il promit même : « je serai le premier à le faire. » Mais cinq ans plus tard, il n’en fit rien.

C’est à l'annonce des Jeux Olympiques de Paris 2024 que le sujet revint sur la table. Une accélération drastique du plan d’assainissement des eaux a été mise en place, à partir du moment où la candidature française a été officialisée. « Les enjeux sanitaires sont importants et la qualité de l'eau de la Seine a été largement améliorée. Dans tout espace de baignade, un suivi de la qualité de l'eau est mis en place pour éviter tout risque pour la santé humaine », explique Agathe Euzen. Trois sites devraient, a priori, être ouverts à la baignade dès 2025. Ils se situent au niveau du port de Grenelle, du bras Marie et de Bercy. « Les plans d'eau surveillés seront délimités par des bouées et un ponton pour y accéder, avec des espaces pour se changer, se doucher et ranger ses affaires sur les quais », a précisé Anne Hidalgo dans un communiqué. Le projet aura totalisé un budget total de 1,4 milliard d’euros.