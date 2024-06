Jeux olympiques : Paris a tenté par tous les moyens de nettoyer la Seine. Y est-elle arrivée ?

UN FLEUVE POUR LES CITOYENS

Il y a encore du travail à faire. En août dernier, les autorités ont été contraintes d'annuler certaines épreuves de natation après que la pluie a fait grimper les niveaux de pollution, et une tempête particulièrement violente pourrait encore perturber les épreuves olympiques. Dès l'été dernier pourtant, des relevés scientifiques ont montré que l'on pouvait se baigner dans la Seine en moyenne sept jours sur dix, et trois collecteurs et bassins d'orages supplémentaires ont été ouverts depuis.

Bientôt, la Seine sera à l'honneur, pour les Jeux olympiques et paralympiques, et les nouveaux points de baignade publics qui permettront aux riverains de se rafraîchir pendant les canicules, l'un des phénomènes météorologiques extrêmes auxquels la ville est confrontée en raison du changement climatique. Les adolescents flâneront au bord de l'eau. Les athlètes courront le long des quais. Ensemble, ils suivront le sillage des nageurs qui ont participé aux premiers Jeux olympiques de Paris, en 1900. Bien avant cela, une tradition hédoniste du 17ᵉ siècle mettant en exergue les vertus de la baignade en apnée dans la Seine. Et plus tôt encore, avant même qu'une grande ville ne se dresse à cet endroit, d'innombrables générations ont vécu leur vie aux abords et sur les eaux de la Seine.