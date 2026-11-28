Qu’est-il arrivé à Londres après le départ des Romains ?
Le London Museum, qui rouvre aujourd'hui après plusieurs années de rénovation, présente des éléments permettant de mieux comprendre les "siècles obscurs" de la ville.
Des découvertes archéologiques éclairent d’un jour nouveau le déclin de la Londinium romaine et l’émergence d’un comptoir commercial saxon devenu la cible des raids vikings.
Avant d’apparaître, Londres a disparu. Si cela a tout l’air d’une énigme épineuse, c’est parce que ça l’est.
Le London Museum rouvre ses portes le 28 novembre, après un déménagement de plus de dix ans vers un nouvel écrin bien plus vaste qui lui permettra de raconter l’histoire de la capitale britannique, dont les origines lointaines, aspect le plus fascinant de son passé, sont en train d’être reconstituées par fragments par les archéologues du musée, avec des résultats remarquables.
La première incarnation de Londres en tant que ville fut Londinium, bâtie par les Romains à partir de l’an 50 environ. Londinium possédait certains des plus splendides édifices au nord des Alpes, notamment une basilique de plus de 150 mètres de long dotée de murs hauts de près de 25 mètres.
Mais au début du cinquième siècle, les Romains plièrent bagage. Les raisons de ce départ sont complexes mais, pour résumer les choses, l’occupation romaine, qui s’étendit aux forteresses de tout le pays au moyen d’un réseau de routes, était devenue trop périphérique et trop coûteuse pour les intérêts de l’Empire.
Londinium sombra lentement dans de nobles ruines, abandonnée comme la relique magnifique d’une visite rendue par les habitants d’un autre monde. Une idée, influencée par un biais historique qui voulait que Rome fût une civilisation supérieure, s’enracina : la Grande-Bretagne avait régressé, était devenue un désert féodal et avait plongé dans les « siècles obscurs ». Du moins, jusqu’à ce que le roi saxon du Wessex, Alfred le Grand, n’émerge au neuvième siècle comme force unificatrice.
En 2014, Lyn Blackmore, jeune archéologue travaillant au musée, a publié un article intitulé « London in the Not-so-Dark Ages » (« Londres dans les siècles pas si obscurs »). Celui-ci relate le travail effectué par elle et une équipe d’archéologues au cours des décennies précédentes. Et ses révélations, bien plus ardues à obtenir que la mise au jour d’une cité ancienne dans les sables du désert, peuvent sans doute être rangées parmi les grands accomplissements de l’archéologie urbaine moderne.
Il est extraordinaire que tout cela soit entrepris au cœur d’une ville construite. Les fouilles doivent se faire au gré des occasions, souvent lorsque de nouveaux travaux de construction dégagent temporairement un site. Parfois, la zone à fouiller n’est qu’un point minuscule sur une carte : c’est par exemple le cas lorsque l’on creuse pour aménager une cage d’ascenseur ou qu’un hôtel agrandit son sous-sol. La loi autorise les archéologues à intervenir avant que le béton ne soit coulé. Chaque fragment découvert (poterie, bijoux, ossements) est susceptible de fournir de précieux indices sur la ville disparue.
Sont apparues clairement pour la première fois deux phases de la vie saxonne. Tout d’abord, une implantation apparue après le départ des Romains qui utilisait les rives de la Tamise comme comptoir commercial. Puis la découverte la plus importante, décrite une première fois en 1984, et de nouveau après des fouilles plus ciblées, a émergé plus clairement des brumes du temps : un site que les spécialistes appellent emporium, en réalité les prémices d’une nouvelle ville fondée au septième siècle et nommée Lundenwic (wic signifiant « comptoir commercial » en saxon). De là, la physionomie et la vie élémentaires de la ville alors florissante, qui comptait des édifices dans le style euro-germanique traditionnel à ossature de bois, aux murs clayonnés enduits de torchis et aux toits en chaume, ont pris une forme reconnaissable.
« Lundenwic se situait stratégiquement à la frontière de plusieurs royaumes – les Saxons de l’Est, les Saxons du Sud, le Kent et le Wessex, près de l’embouchure de la Tamise, avec une bonne plage pour les bateaux », comme l’expliquait Lyn Blackmore dans son article de 2014. « C’était un port idéal pour les marchands arrivant par la terre et par la mer. »
Les principales artères de Lundenwic suivent étroitement le tracé de la Londres contemporaine. L’axe horizontal correspond au Strand, la rue qui file vers l’est depuis Trafalgar Square, elle-même tracée sur le parcours de l’ancienne voie romaine reliant, vers l’ouest, Londinium à Bath, ville thermale affectionnée par les Romains. Au nord du Strand se trouvent des sites qui ont livré d’importants vestiges de Lundenwic, sous les rues du quartier de Covent Garden et aux abords de la Royal Opera House. Mais Lyn Blackmore considère la partie sud du Strand, en pente vers la rive nord de la Tamise, comme l’un des lieux les plus importants pour poursuivre des recherches qui livreront plus de détails sur une ville qui découvrait déjà les avantages de la vie au bord d’un grand fleuve.
Alors pourquoi Londinium, sommet de la conquête et de la culture romaines, fut-elle laissée à l’abandon, jusqu’à tomber en ruine, ses murailles demeurant les seuls vestiges permettant d’en apprécier la taille ? Le nouveau consensus des archéologues est, simplement, qu’elle n’était d’aucune utilité à la population britannique qui comptait deux millions de personnes. Rome avait été une présence impériale guidée par ses propres intérêts au milieu d’un paysage et d’une culture autochtones qui, dans le sud de la Grande-Bretagne, se caractérisaient essentiellement par un amas morcelé de royaumes saxons pour qui les Romains avaient été une élite occupante relativement peu nombreuse (et notoirement hédoniste) avec laquelle les interactions étaient rares.
J’ai récemment demandé à Lyn Blackmore si notre connaissance générale de la vie post-romaine jusqu’à l’arrivée de Lundenwic avait évolué de manière significative depuis son article de 2014. « Pas dans les grandes lignes, mais on est en train d’étoffer notre connaissance de certains aspects », répond-elle. Cela demeure une énigme où chaque découverte apporte son lot de nouvelles questions ; par exemple, la découverte d’un fossé de 5,50 mètres de large et de 2,75 mètres de profondeur qui faisait selon elle partie d’un système défensif construit au neuvième siècle pour protéger Lundenwic des raids vikings. Jusque-là, les Saxons, qui vivaient en harmonie, avaient développé un sentiment de sécurité trompeur. Les raids durèrent une cinquantaine d’années.
Une grande partie du récit des « siècles obscurs » repose sur l’idée que les Vikings auraient violé, pillé et massacré la population saxonne. Mais selon l’archéologue Nick Bateman, qui travaillait pour le musée lorsque nous nous sommes entretenus il y a quelques années, ce n’est pas le cas. Étude sur la génétique nationale à l’appui, il déclarait : « l’ADN des personnes vivant en 1500 [ap. J.-C.] montre qu’elles étaient 90 % à partager de l’ADN avec des personnes de l’âge du bronze [3200-600 av. J.-C.]. Des peuples germaniques sont bien venus aux cinquième et sixième siècles, mais l’idée qu’ils déplacèrent et tuèrent les peuples présents n’est pas exacte. Les déplacements sont très peu nombreux. »
Rien ne prouve non plus que les Romains aient choisi de rester et de cohabiter et d’interagir avec la vie saxonne lorsque leur armée est partie en l’an 407 de notre ère.
Et pourtant, ce furent les Romains, de manière absolument déterminante, qui décidèrent du destin de Londres ce jour de l’an 50, dont aucun témoignage ne subsiste, où un ingénieur militaire romain remonta la Tamise depuis son estuaire, inspecta les rives et choisit l’emplacement d’une ville qui, au cours des siècles suivants, allait finir par démontrer toute la puissance et l’influence que confèrent les ports en eaux profondes, une ville qui fournirait une base depuis laquelle bâtir la marine de guerre et la flotte marchande les plus puissantes du monde, et qui prouverait que, parfois, la géographie fait tout.
Le nouveau musée retrace 10 000 ans d’histoire, notamment une préhistoire subtropicale où la région était parcourue par les dinosaures, et présente bon nombre des attributs du pouvoir associés aux monarques successifs qui régnèrent depuis leurs trônes londoniens. Mais c’est la jeune ville de Lundenwic, qui s’implanta fragilement dans ces « siècles pas si obscurs », qui montre le mieux combien la quête de ce passé est passionnante et sans fin.
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Clive Irving était rédacteur en chef adjoint du Sunday Times, à Londres, et membre fondateur de la rédaction de Condé Nast Traveler.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.