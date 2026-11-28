Avant d’apparaître, Londres a disparu. Si cela a tout l’air d’une énigme épineuse, c’est parce que ça l’est.

Le London Museum rouvre ses portes le 28 novembre, après un déménagement de plus de dix ans vers un nouvel écrin bien plus vaste qui lui permettra de raconter l’histoire de la capitale britannique, dont les origines lointaines, aspect le plus fascinant de son passé, sont en train d’être reconstituées par fragments par les archéologues du musée, avec des résultats remarquables.

La première incarnation de Londres en tant que ville fut Londinium, bâtie par les Romains à partir de l’an 50 environ. Londinium possédait certains des plus splendides édifices au nord des Alpes, notamment une basilique de plus de 150 mètres de long dotée de murs hauts de près de 25 mètres.

Mais au début du cinquième siècle, les Romains plièrent bagage. Les raisons de ce départ sont complexes mais, pour résumer les choses, l’occupation romaine, qui s’étendit aux forteresses de tout le pays au moyen d’un réseau de routes, était devenue trop périphérique et trop coûteuse pour les intérêts de l’Empire.

Londinium sombra lentement dans de nobles ruines, abandonnée comme la relique magnifique d’une visite rendue par les habitants d’un autre monde. Une idée, influencée par un biais historique qui voulait que Rome fût une civilisation supérieure, s’enracina : la Grande-Bretagne avait régressé, était devenue un désert féodal et avait plongé dans les « siècles obscurs ». Du moins, jusqu’à ce que le roi saxon du Wessex, Alfred le Grand, n’émerge au neuvième siècle comme force unificatrice.

En 2014, Lyn Blackmore, jeune archéologue travaillant au musée, a publié un article intitulé « London in the Not-so-Dark Ages » (« Londres dans les siècles pas si obscurs »). Celui-ci relate le travail effectué par elle et une équipe d’archéologues au cours des décennies précédentes. Et ses révélations, bien plus ardues à obtenir que la mise au jour d’une cité ancienne dans les sables du désert, peuvent sans doute être rangées parmi les grands accomplissements de l’archéologie urbaine moderne.

Il est extraordinaire que tout cela soit entrepris au cœur d’une ville construite. Les fouilles doivent se faire au gré des occasions, souvent lorsque de nouveaux travaux de construction dégagent temporairement un site. Parfois, la zone à fouiller n’est qu’un point minuscule sur une carte : c’est par exemple le cas lorsque l’on creuse pour aménager une cage d’ascenseur ou qu’un hôtel agrandit son sous-sol. La loi autorise les archéologues à intervenir avant que le béton ne soit coulé. Chaque fragment découvert (poterie, bijoux, ossements) est susceptible de fournir de précieux indices sur la ville disparue.

Sont apparues clairement pour la première fois deux phases de la vie saxonne. Tout d’abord, une implantation apparue après le départ des Romains qui utilisait les rives de la Tamise comme comptoir commercial. Puis la découverte la plus importante, décrite une première fois en 1984, et de nouveau après des fouilles plus ciblées, a émergé plus clairement des brumes du temps : un site que les spécialistes appellent emporium, en réalité les prémices d’une nouvelle ville fondée au septième siècle et nommée Lundenwic (wic signifiant « comptoir commercial » en saxon). De là, la physionomie et la vie élémentaires de la ville alors florissante, qui comptait des édifices dans le style euro-germanique traditionnel à ossature de bois, aux murs clayonnés enduits de torchis et aux toits en chaume, ont pris une forme reconnaissable.

« Lundenwic se situait stratégiquement à la frontière de plusieurs royaumes – les Saxons de l’Est, les Saxons du Sud, le Kent et le Wessex, près de l’embouchure de la Tamise, avec une bonne plage pour les bateaux », comme l’expliquait Lyn Blackmore dans son article de 2014. « C’était un port idéal pour les marchands arrivant par la terre et par la mer. »