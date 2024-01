Quels sont les premiers et les derniers pays à fêter le Nouvel An ?

Les premières régions de la Terre à saluer la nouvelle année sont l’île Christmas (ou Kirimati) et un chapelet de dix autres atolls, pour la plupart inhabités, dans le centre de l’océan Pacifique. L’île Christmas, l’une des 33 îles qui composent la République des Kiribati, se trouve au sud d’Hawaï, au sein de la même ligne de longitude, et fête pourtant le Nouvel An un jour plus tôt.

Cela est relativement récent. La ligne internationale de changement de date traversait autrefois les Kiribati, ce qui signifiait qu’on pouvait être un jour différent selon que l’on se trouvait sur l’une des îles les plus à l’ouest ou les plus à l’est du pays. Mais en 1995, les Kiribati ont déplacé la ligne de changement de date pour que toutes ses îles soient alignées sur le même jour et la même heure ; une décision qui a attiré de nombreux touristes désireux d’être les premiers à célébrer l’arrivée du nouveau millénaire.

LES DERNIERS PAYS À CÉLÉBRER LE NOUVEL AN

Les derniers endroits habités à célébrer le Nouvel An sont l’île Niue et les Samoa américaines, au sud-ouest des Kiribati, dans le Pacifique Sud. La journée se termine techniquement une heure plus tard dans les territoires américains que sont l’île Baker et l’île Howland, toutes deux inhabitées comme le précise Eggert. (Et si personne n’est là pour constater le passage du temps, passe-t-il vraiment ?)

Non loin de là, les Samoa (à ne pas confondre avec les Samoa américaines) étaient autrefois l’un des derniers pays à fêter le Nouvel An. Puis en 2011, le pays a décidé de changer de fuseau horaire pour s’aligner avec ses partenaires commerciaux, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Grâce à cette décision, les Samoa ont franchi la ligne internationale de changement de date et sont devenues l’un des premiers pays à fêter le Nouvel An.