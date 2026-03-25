Le site de l’Annonciation, théâtre d’un des plus grands miracles du christianisme
Les archéologues bibliques cherchent depuis longtemps le site où la vierge Marie aurait appris qu’elle était enceinte. Voici ce qu’ils ont découvert jusqu’à présent.
La Basilique de l’Annonciation, à Nazareth. Cette basilique est un site de pèlerinage chrétien majeur qui a été édifié au-dessus de la grotte dans laquelle aurait grandi la vierge Marie.
Neuf mois jour pour jour avant Noël, les chrétiens célèbrent l’Annonciation en l’honneur du jour où un ange serait apparu devant une vierge prénommée Marie et lui aurait annoncé qu’elle était miraculeusement enceinte de Jésus. Selon les spécialistes de la Bible, cet événement aurait eu lieu vers l’an 6 av. J.-C.
L’Annonciation montre aux chrétiens « que la naissance de Jésus fait partie du plan divin et qu’il est un humain, né d’une femme, également divine », souligne Joan E. Taylor, professeure émérite au King’s College London et autrice du livre Boy Jesus: Growing up Judean in Turbulent Times, qui n’a pas été traduit en français.
Malgré l’importance de l’Annonciation dans la religion, les premiers textes chrétiens livrent « peu de détails concrets sur le lieu où cet événement s’est produit », indique James D. Tabor, professeur retraité d’études religieuses/des origines du christianisme à l’université de Caroline du Nord (États-Unis) et auteur du livre The Lost Mary: Rediscovering the Mother of Jesus, qui n’a pas été traduit en français.
Néanmoins, des générations de pèlerins se rendent depuis longtemps sur deux sites différents à Nazareth, où aurait eu lieu, selon eux, l’Annonciation : une grotte où Marie aurait vécu et un puits qu’elle utilisait probablement.
Les archéologues bibliques ont à leur tour fouillé ces sites dans l’espoir d’y trouver des preuves datant de la période de l’Annonciation pour confirmer la possibilité que Marie ait fréquenté les lieux. Ces fouilles ont permis aux chercheurs de mieux comprendre la ville antique de Nazareth, la façon dont les premiers chrétiens ont vénéré Marie et le vécu religieux des pèlerins, à défaut de savoir avec certitude qu’il s’agissait bien de l’endroit où avait eu lieu l’Annonciation.
LES LIEUX DE L’ANNONCIATION DANS L’ÉVANGILE SELON LUC
Quatre évangiles ont fait leur apparition dans le Nouveau Testament, mais l’histoire de l’Annonciation de Marie ne figure que dans un seul : celui de Luc, qui aurait été écrit selon les spécialistes à la fin du premier siècle après Jésus-Christ, soit plusieurs décennies après la date supposée de l’Annonciation.
Selon l’Évangile, « l’ange Gabriel avait été envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth ». C’est là qu’il rendit visite à Marie pour lui annoncer sa destinée divine.
Située dans le nord d’Israël, non loin du lac de Tibériade, Nazareth existe encore aujourd’hui (il s’agit d’une des plus grandes villes arabes du pays). Son histoire remonte à l’antiquité, lorsque les évangiles l’ont identifiée comme la ville natale de Jésus. À l’époque, Nazareth était sous le contrôle de l’Empire romain.
« Le village [ancien] était situé sur les versants inférieurs à l’ouest et au-dessus du oued, la vallée », explique l’archéologue Yardenna Alexandre, qui travaille pour l’Autorité des antiquités d’Israël. « Les maisons étaient bâties sur le substrat rocheux assez incliné ».
Si Nazareth compte aujourd’hui environ 80 000 habitants, le village ancien était un « petit village agricole aux maisons modestes », rapporte James D. Tabor. Un endroit où « les familles vivaient en étroite proximité les unes avec les autres et où la vie quotidienne s’articulait autour des tâches ménagères, de l’agriculture et des ressources communes, comme les puits et les sources ».
Leur religion se diffusant, les premiers chrétiens ont commencé à partir en pèlerinage vers des sites sacrés de la région, notamment Nazareth. Ces pèlerinages les ont conduits dans des endroits associés à Jésus, sa famille et son ministère pour alimenter leur spiritualité et transcender le monde matériel. Ils priaient, recevaient des bénédictions, laissaient des offrandes et ramenaient à la maison des souvenirs religieux et des gages.
Selon Joan E. Taylor, ces pèlerinages à Nazareth « ont commencé au début du 4e siècle » et passaient par la grotte et le puits qui sont toujours associés à Marie à ce jour.
Il est toutefois impossible de savoir exactement pourquoi ces deux sites sont devenus vénérés, observe l’archéologue Kenneth Dark, auteur du livre Archaeology of Jesus’ Nazareth (non traduit en français) et professeur au St. Edmund’s College, à l’université de Cambridge (Royaume-Uni). « Nous ignorons qui a dit quoi aux premiers pèlerins ».
LA BASILIQUE DE L’ANNONCIATION ET SON LIEN AVEC MARIE
Parmi ces pèlerins figurait Egeria, une Espagnole dont les lettres sur ses voyages en Terre sainte mentionnent sa visite de Nazareth vers 383 apr. J.-C. Elle a écrit que Marie aurait vécu dans « une grande et vraiment splendide grotte », au-dessus de laquelle un autel avait été érigé.
Cet autel faisant sans doute partie d’une succession de structures religieuses bâties sur ce que les pèlerins estimaient être le site de l’Annonciation. À l’époque de l’Empire byzantin et des Croisades, les églises étaient érigées puis détruites avant que d’autres ne soient construites et agrandies au cours des siècles suivants.
En 1954, l’ancienne église a été détruite pour faire place à la Basilique de l’Annonciation, qui existe encore aujourd’hui. Lors de la démolition de l’ancienne église, les archéologues ont eu l’occasion rare de mener des fouilles dans ses fondations.
De 1955 à 1966, Bellarmino Bagatti, un archéologue italien et prêtre franciscain, a mis au jour des grottes, des fosses et des tunnels que les Nazaréens de l’antiquité auraient utilisés pour le stockage, comme ateliers et même comme habitations. Ces découvertes n’ont fait que renforcer la croyance des pèlerins selon laquelle Marie vivait dans la grotte ou à proximité de celle-ci.
Selon Kenneth Dark, des installations similaires situées dans d’autres sites proches étaient utilisées comme cachettes lors de la première guerre judéo-romaine, vers 70 apr. J.-C., lorsque les Judéens juifs se sont rebellés contre la Rome impériale en vue d’obtenir leur indépendance. Puisque ces grottes devaient exister avant la guerre, le professeur estime que les dates collent avec l’histoire de l’Annonciation. « D’un point de vue archéologique, rien ne vient réfuter le fait que la grotte de l’Annonciation soit la grotte biblique », indique-t-il, même si rien ne vient prouver cette théorie non plus.
Les fouilles ont également confirmé que les pèlerins chrétiens visitaient la grotte depuis au moins la fin de l’époque romaine, période à laquelle Egeria s’est rendue à Nazareth. D’après Kenneth Dark, il a été démontré l’existence d’une « église richement décorée » datant du 5e siècle sous les fondations de la Basilique de l’Annonciation. Les fouilles ont permis de mettre au jour des lampes sous le sol en mosaïques de la Basilique, ce qui laisse penser que les pèlerins se rendaient dans la grotte bien avant la construction de l’édifice sous l’Empire romain tardif.
L’ANNONCIATION SURVENUE À UN PUITS PUBLIC ?
À moins de deux kilomètres de la Basilique de l’Annonciation se trouve l’église orthodoxe grecque de St Gabriel. Celle-ci se situe à proximité du puits où, selon un autre récit de l’Annonciation, l’ange serait entré en contact avec Marie pour la première fois.
Cette histoire apparaît dans le Protévangile de Jacques, un évangile apocryphe du 2e siècle populaire et influent qui a été traduit dans au moins neuf langues. Le texte porte sur la naissance, la vie et la virginité perpétuelle de Marie.
D'après ce Protévangile, Marie « prit sa cruche et sortit pour puiser de l'eau » avant d’entendre une voix. « Réjouis-toi, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes ! ». Alarmée, Marie rentra chez elle, où elle fut saluée par un ange lui annonçant qu’elle porterait Jésus.
« Rien [dans ce texte] ne mentionne le fait qu’elle se trouve à Nazareth », fait remarquer Joan E. Taylor. Néanmoins, le puits devient associé au village au 4e siècle et les pèlerins attribuent le site de l’histoire de l’Annonciation relatée dans le Protévangile à un endroit appelé « le puits de Marie ».
De 1997 à 1998, Yardenna Alexandre et son équipe ont mené des fouilles sur le site du puits. Ils y ont mis au jour des pièces à l’effigie du roi Hérode et du roi Claude, ainsi qu’une lampe qui suggère que les résidents de Nazareth étaient juifs.
Leur travail a également confirmé l’utilisation du puits à la période de l’Annonciation, puisque « ses ruines datant de la fin de l’époque hellénistique et du début de l’époque romaine indiquent que la source alimentait le village à ces périodes », explique Yardenna Alexandre.
James D. Tabor ajoute que le puits « aurait fait office de lieu de rassemblement quotidien où les femmes venaient puiser de l’eau. Dans un petit village tel que Nazareth, il aurait été l’un des principaux espaces communautaires ».
UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DU MONDE DE MARIE
D’un point de vue historique et archéologique, les spécialistes s’accordent à dire que les deux sites ont autant de chances d’avoir été le théâtre de l’Annonciation. Tous deux présentent des signes d’activité à l’époque où celle-ci aurait eu lieu. Mais certains spécialistes estiment qu’essayer d’identifier la localisation exacte de cet événement revient à se poser la mauvaise question.
« L’archéologie ne peut pas confirmer si l’Annonciation a eu lieu ni vérifier les aspects surnaturels de ce récit », explique James D. Tabor. « Ce qu’elle peut faire, c’est reconstituer l’environnement historique duquel émane la tradition ».
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.