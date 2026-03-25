Le site de l’Annonciation, théâtre d’un des plus grands miracles du christianisme

Neuf mois jour pour jour avant Noël, les chrétiens célèbrent l’Annonciation en l’honneur du jour où un ange serait apparu devant une vierge prénommée Marie et lui aurait annoncé qu’elle était miraculeusement enceinte de Jésus. Selon les spécialistes de la Bible, cet événement aurait eu lieu vers l’an 6 av. J.-C.

L’Annonciation montre aux chrétiens « que la naissance de Jésus fait partie du plan divin et qu’il est un humain, né d’une femme, également divine », souligne Joan E. Taylor, professeure émérite au King’s College London et autrice du livre Boy Jesus: Growing up Judean in Turbulent Times, qui n’a pas été traduit en français.

Malgré l’importance de l’Annonciation dans la religion, les premiers textes chrétiens livrent « peu de détails concrets sur le lieu où cet événement s’est produit », indique James D. Tabor, professeur retraité d’études religieuses/des origines du christianisme à l’université de Caroline du Nord (États-Unis) et auteur du livre The Lost Mary: Rediscovering the Mother of Jesus, qui n’a pas été traduit en français.

Néanmoins, des générations de pèlerins se rendent depuis longtemps sur deux sites différents à Nazareth, où aurait eu lieu, selon eux, l’Annonciation : une grotte où Marie aurait vécu et un puits qu’elle utilisait probablement.

Les archéologues bibliques ont à leur tour fouillé ces sites dans l’espoir d’y trouver des preuves datant de la période de l’Annonciation pour confirmer la possibilité que Marie ait fréquenté les lieux. Ces fouilles ont permis aux chercheurs de mieux comprendre la ville antique de Nazareth, la façon dont les premiers chrétiens ont vénéré Marie et le vécu religieux des pèlerins, à défaut de savoir avec certitude qu’il s’agissait bien de l’endroit où avait eu lieu l’Annonciation.

LES LIEUX DE L’ANNONCIATION DANS L’ÉVANGILE SELON LUC

Quatre évangiles ont fait leur apparition dans le Nouveau Testament, mais l’histoire de l’Annonciation de Marie ne figure que dans un seul : celui de Luc, qui aurait été écrit selon les spécialistes à la fin du premier siècle après Jésus-Christ, soit plusieurs décennies après la date supposée de l’Annonciation.

Selon l’Évangile, « l’ange Gabriel avait été envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth ». C’est là qu’il rendit visite à Marie pour lui annoncer sa destinée divine.

Située dans le nord d’Israël, non loin du lac de Tibériade, Nazareth existe encore aujourd’hui (il s’agit d’une des plus grandes villes arabes du pays). Son histoire remonte à l’antiquité, lorsque les évangiles l’ont identifiée comme la ville natale de Jésus. À l’époque, Nazareth était sous le contrôle de l’Empire romain.

« Le village [ancien] était situé sur les versants inférieurs à l’ouest et au-dessus du oued, la vallée », explique l’archéologue Yardenna Alexandre, qui travaille pour l’Autorité des antiquités d’Israël. « Les maisons étaient bâties sur le substrat rocheux assez incliné ».

Si Nazareth compte aujourd’hui environ 80 000 habitants, le village ancien était un « petit village agricole aux maisons modestes », rapporte James D. Tabor. Un endroit où « les familles vivaient en étroite proximité les unes avec les autres et où la vie quotidienne s’articulait autour des tâches ménagères, de l’agriculture et des ressources communes, comme les puits et les sources ».

Leur religion se diffusant, les premiers chrétiens ont commencé à partir en pèlerinage vers des sites sacrés de la région, notamment Nazareth. Ces pèlerinages les ont conduits dans des endroits associés à Jésus, sa famille et son ministère pour alimenter leur spiritualité et transcender le monde matériel. Ils priaient, recevaient des bénédictions, laissaient des offrandes et ramenaient à la maison des souvenirs religieux et des gages.

Selon Joan E. Taylor, ces pèlerinages à Nazareth « ont commencé au début du 4e siècle » et passaient par la grotte et le puits qui sont toujours associés à Marie à ce jour.

Il est toutefois impossible de savoir exactement pourquoi ces deux sites sont devenus vénérés, observe l’archéologue Kenneth Dark, auteur du livre Archaeology of Jesus’ Nazareth (non traduit en français) et professeur au St. Edmund’s College, à l’université de Cambridge (Royaume-Uni). « Nous ignorons qui a dit quoi aux premiers pèlerins ».

LA BASILIQUE DE L’ANNONCIATION ET SON LIEN AVEC MARIE

Parmi ces pèlerins figurait Egeria, une Espagnole dont les lettres sur ses voyages en Terre sainte mentionnent sa visite de Nazareth vers 383 apr. J.-C. Elle a écrit que Marie aurait vécu dans « une grande et vraiment splendide grotte », au-dessus de laquelle un autel avait été érigé.