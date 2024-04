Comment le début et la fin du ramadan sont-ils fixés ?

COMMENT DÉTERMINE-T-ON LE PREMIER JOUR DU RAMADAN ?

Il faut 29,5 jours à la lune pour accomplir un cycle lunaire . Comme un mois ne peut pas avoir un demi-jour, certains mois islamiques auront 29 jours, tandis que d'autres en auront 30. Le 29 e jour de chaque cycle, les astronomes et les observateurs du monde entier scrutent le ciel. Le fin croissant doit apparaître au crépuscule, près de l'horizon, dans les 20 à 30 minutes suivant le coucher du soleil. S'il apparaît, le jour suivant marque le début d'un nouveau mois. Si la lune n'est pas visible pour cause de mauvais temps ou pour toute autre raison, le jour suivant est considéré comme le 30e jour du mois et le nouveau mois commence le jour suivant.

Avec l'évolution de la science moderne et de l'astronomie, les astronomes ont reconnu que divers facteurs atmosphériques, notamment les turbulences de l'air, l'humidité, la poussière et la pollution, influaient sur la visibilité de la nouvelle lune. Au départ, ce défi a été abordé d'un point de vue géométrique : les Babyloniens pensaient que le croissant était visible si l'angle entre la lune et le soleil dépassait 12 degrés. Plus tard, les astronomes ont intégré la physique dans leur compréhension, reconnaissant que le contraste entre la luminosité de la lune et le fond du ciel jouait également un rôle dans sa visibilité.