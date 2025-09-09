États-Unis : l’histoire controversée du mont Rushmore

Bien que la perte de ces terres ait été une préoccupation bien plus importante pour de nombreux Lakotas, Cheyenne et Arapahos, Christine Gish Hill explique que certains peuples indigènes souhaitaient que le site reconnaisse leur histoire.

Les nations autochtones critiquèrent également la manière dont le mont Rushmore racontait leur histoire… et celle de l’expansion des États-Unis. Gutzon Borglum imaginait le site comme un sanctuaire pour la grandeur des quatre présidents figurés et, de ce fait, poursuit Christine Gish Hill, le mémorial devint « un espace de patriotisme sans nuances ».

L’interprétation que fait le mont Rushmore de l’histoire américaine passe par exemple sous silence le fait que Roosevelt ait supervisé le démantèlement du Territoire indien, en Oklahoma, tandis que Washington et Jefferson étaient propriétaires d’esclaves.

Ainsi que le fait observer Donovin Sprague, même Lincoln était enthousiaste quant à la conquête de l’Ouest et, en 1862, déploya des soldats américains dans le Minnesota pour réprimer une révolte des Dakotas.

Le mouvement des droits civiques des années 1960 inspira une vague de protestation chez les Amérindiens de tout le pays. À l’été 1970, les manifestations gagnèrent le mont Rushmore quand quelques dizaines d’activistes de l’organisation United Native Americans escaladèrent le mémorial pour exiger la restitution des Black Hills aux Lakotas.

Ils campèrent au sommet du mémorial pendant des mois, puis revinrent l’été suivant pour une manifestation plus brève qui conduisit à leur arrestation.

En 1980, le long litige juridique fut finalement porté devant la Cour suprême des États-Unis. Dans l’affaire historique United States v. Sioux Nation of Indians, la Cour suprême jugea que le gouvernement américain avait pris illégalement le territoire des Black Hills aux Lakotas et reconnut à ces derniers le droit de recevoir 17,1 millions de dollars de dommages et intérêts (56,8 millions d’euros aujourd’hui). Mais les Lakotas déclinèrent cette compensation et militent depuis pour la restitution des Black Hills.

La dualité du mont Rushmore, terre autochtone sacrée et destination patriotique incontournable, en fait, aujourd’hui encore, un lieu de contestation. Le 4 juillet 2020, plus de cent manifestants se sont réunis à l’occasion d’un meeting de campagne du président Donald Trump pour protester contre le mémorial et rappeler aux participants que le monument avait été construit sur des terres volées.

PROPOSITIONS DE CHANGEMENT

Des forces commencèrent à militer pour ajouter des visages au mont Rushmore alors que le monument n’était pas encore terminé. La Première dame Eleanor Roosevelt soutint en 1936 une proposition, restée sans suite, de sculpter le visage de la militante des droits des femmes Susan B. Anthony dans la roche.

L’idée que le mémorial puisse évoluer subsista néanmoins et certains partisans politiques suggérèrent au fil des années que l’on y ajoute John F. Kennedy, Ronald Reagan ou encore Franklin Delano Roosevelt. Donald Trump a quant à lui prétendu à plusieurs reprises qu’il devrait y figurer.

Si certains ont plaidé pour l’agrandissement du mont Rushmore, d’autres ont pu exiger sa destruction. Alors que les États-Unis se confrontaient à la réalité des statues confédérées et d’autres monuments témoignant de leur passé raciste, certains chefs tribaux et leurs soutiens ont demandé la destruction du mémorial.

Il est peu probable que ce mémorial vieux de plusieurs décennies connaisse quelque changement d’importance que ce soit. Le NPS a écarté l’idée de modifier la vision de Gutzon Borglum pour inclure un nouveau visage, tandis que la communauté amérindienne est divisée sur la question de sa destruction, car certains avancent que le monument pourrait servir à sensibiliser les touristes à la vraie histoire de l’Ouest américain.