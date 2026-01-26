Zodiaque chinois : comment ce calendrier ancien a façonné des siècles de traditions

Êtes-vous Rat, Bœuf, Tigre, Lapin, Dragon, Serpent, Cheval, Chèvre, Singe, Coq, Chien ou Cochon ?

Cette question est au cœur du zodiaque chinois, un ancien système astrologique toujours pertinent dans la culture chinoise moderne, et bien au-delà. Riche en mythes et en légendes, ce système associe chaque année à un animal, puis attribue des traits de personnalité aux personnes nées cette année-là en fonction du comportement de l’animal donné.

Le Nouvel An chinois 2026 marquera le début de l’Année du Cheval.

Mais comment le zodiaque chinois est-il né, et pourquoi demeure-t-il si important dans la Chine contemporaine ?

LES ORIGINES ANCIENNES DU ZODIAQUE CHINOIS

Également connu sous les noms de Sheng Xiao ou Shu Xiang, le zodiaque a des origines incertaines. Selon la légende, le système serait né d’une course mythique d’animaux organisée soit par Bouddha, soit par l’Empereur de Jade, une figure divine du folklore chinois.

L’un de ces mythes raconte que l’Empereur de Jade souhaitait créer un système zodiacal fondé sur les animaux et invita donc tous les animaux à participer à une course pour obtenir une place dans ce système. L’ordre dans lequel ils réussirent à traverser une rivière ou à se présenter à la cour se reflète dans la succession annuelle des animaux, chaque cycle de douze ans commençant par l’Année du Rat et se terminant par l’Année du Cochon. De nombreuses variantes de ce conte existent, mettant en avant les caractéristiques propres à chaque animal pour expliquer sa position dans le zodiaque. Le rat rusé, par exemple, est premier dans le cycle parce que, selon les mythes, il se serait hissé sur le dos de l’animal suivant, le bœuf.

D’autres légendes sur l’origine du zodiaque racontent que les animaux n’ont pas couru, mais qu’ils auraient assisté à un banquet organisé par Bouddha avant son départ de la Terre. L’ordre d’arrivée des animaux au banquet aurait alors déterminé leur place dans le zodiaque.

Bien que la date exacte de l’apparition du zodiaque reste floue, les regroupements des douze animaux seraient déjà en usage durant la période des Royaumes combattants (Zhan Guo), entre le Ve et le IIIe siècle avant J.-C. Leur popularité n’a cessé de croître par la suite, et dès les années 550 de notre ère, les animaux du zodiaque avaient été codifiés et étaient devenus des archétypes populaires qui perdurent encore aujourd’hui.

UN CYCLE DE DOUZE ANS

Bien que le zodiaque lunaire de douze ans soit le système zodiacal le plus connu en Chine aujourd’hui, ce n’est pas le seul. Le système des Vingt-Huit Demeures suit le passage de la Lune le long de l’équateur sur une année, produisant vingt-huit signes. Un autre système calendaire chinois, celui des Troncs célestes et des Branches terrestres, est également utilisé pour planifier ou prédire les événements favorables. Tout, du prénom donné à un enfant à la date d’un voyage, peut être choisi à l’aide d’un ou plusieurs de ces systèmes.

Ces traditions trouvent leur origine dans une pratique ancienne consistant à relier les événements astronomiques au destin. Comme le note l’historien Endymion Porter Wilkinson, les astronomes occupaient une place centrale dans les cours impériales chinoises, où ils servaient également d’astrologues et de scribes au service de l’empereur. Leur rôle était essentiel, car les présages « étaient interprétés comme indiquant si un souverain était en harmonie avec le Ciel », et les symboles astrologiques étaient considérés comme « un signe extrêmement important de la légitimité [du souverain] et de la justesse de son règne ». L’astronomie était si valorisée que seuls les astronomes de la dynastie régnante avaient le droit d’établir et de diffuser le calendrier. Avec le temps, toutefois, le zodiaque chinois s’est diffusé dans l’ensemble de la population, devenant une tradition populaire largement appréciée.

On ignore exactement comment les astrologues anciens ont élaboré ces systèmes, mais certains chercheurs pensent que le cycle de douze ans du Sheng Xiao s’inspire de l’observation de Jupiter, qui se déplace lentement dans le ciel nocturne. Le cycle de la planète finit toutefois par dériver, selon Adam Smith, spécialiste de l’Asie de l’Est à l’université de Pennsylvanie.

D’autres cultures influencées par la Chine utilisent des zodiaques similaires, bien que les animaux puissent varier. Par exemple, le zodiaque coréen utilise le mouton à la place de la chèvre, tandis qu’au Vietnam, le buffle d’eau remplace le bœuf, et le chat remplace le lapin. Les chats n’ont été introduits en Chine qu’il y a environ 1 400 ans, après l’apparition du zodiaque.

LE ZODIAQUE CHINOIS DANS LA CULTURE MODERNE

Malgré l’incertitude entourant ses origines, le zodiaque s'étalant sur douze ans a traversé les siècles, et son importance dans la culture populaire chinoise, et dans la Chine contemporaine, est indéniable. Le zodiaque est souvent utilisé pour le choix des prénoms, et l’année zodiacale d’une personne est communément considérée comme influençant la vie familiale, la personnalité, la bonne fortune et le destin. Ces croyances font partie de la religion populaire chinoise et ont gagné en popularité depuis la fin de la Révolution culturelle chinoise, qui avait réprimé les expressions de l’histoire et des traditions populaires chinoises au profit de l’idéologie de Mao Zedong. Bien qu’il soit difficile de quantifier ces pratiques, un groupe de chercheurs en sciences sociales estimait en 2012 à 578 millions le nombre d’adeptes des religions populaires en Chine continentale, soit environ 55 % de la population à l’époque.

Les stéréotypes associés aux animaux du zodiaque sont si répandus que leur influence peut être mesurée indirectement en termes économiques, voire dans les taux de natalité. Dans les années 1990, le démographe Daniel Goodkind a constaté que les années 1976 et 1988, toutes deux Années du Dragon, avaient connu des pics de fécondité en Chine et dans les pays sinophones, résultat d’un regain de croyance selon lequel un enfant né durant une Année du Dragon aurait une vie chanceuse. Ces dernières années, ce phénomène s’est toutefois atténué.

Bien que l'influence d'un signe astrologique n’ait jamais été scientifiquement prouvée, la croyance en l’astrologie affecte bel et bien les comportements. Le zodiaque chinois ne fait pas exception : les croyances et stéréotypes liés aux années de naissance ont historiquement influencé les demandes en mariage, l’investissement parental envers les enfants et même les pratiques de recrutement en Chine.

Des études suggèrent que les stéréotypes populaires associés aux signes influencent également la propension à prendre des risques. Une étude de 2022 publiée dans le Journal of Management Science, par exemple, a montré que les personnes interrogées étaient deux points de pourcentage plus susceptibles de privilégier des investissements sans risque durant leur année zodiacale, souvent associée à la malchance. Cet effet s’étendait également aux décisions des entreprises : les investissements en recherche et les acquisitions diminuaient pendant l’année zodiacale des présidents de conseil d’administration.

2026 : L’ANNÉE DU CHEVAL