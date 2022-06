L’histoire tumultueuse du droit à l’avortement aux États-Unis

ROE ET DOE À LA COUR SUPRÊME

En 1973, les deux affaires, et le futur de l’accès à l’avortement aux États-Unis, sont entre les mains de la Cour suprême américaine.

Sarah Weddington défend l’affaire Roe v. Wade devant la Cour en 1971 et 1972. Elle n’a que 26 ans au moment de la première plaidoirie. L’affaire est la première qu’elle présente. Face au jury exclusivement masculin, l’avocate déclare que les avortements constituent une décision personnelle et que les tribunaux sont l’unique recours des femmes lorsque des États comme le Texas leur interdisent la procédure.

Qualifiant l’avortement de « décision importante » dans la vie personnelle des femmes, elle souligne le danger que présentent la grossesse et l’accouchement. « Pour une femme, une grossesse est sans doute l’un des aspects les plus déterminants de sa vie, avance Sarah Weddington dans sa plaidoirie. Cela bouleverse son corps, son éducation, sa vie professionnelle. Et cela bouleverse souvent sa vie de famille tout entière ».

La Cour suprême rend sa décision quant aux affaires Roe v. Wade et Doe v. Bolton le même jour. Le 22 janvier 1971, elle conclut pour la première affaire que la décision d’une femme à avorter relève du droit constitutionnel à la protection de la vie privée. Elle affirme aussi que les États possèdent un intérêt dans la protection des femmes enceintes et de la « possibilité de la vie humaine » et autorise ces derniers à réglementer l’avortement après le premier trimestre de grossesse et à promulguer des lois concernant notamment les qualifications professionnelles des personnes réalisant cette procédure. Les États peuvent interdire les avortements au cours du troisième trimestre à condition que leurs lois prévoient des exceptions relatives à la vie ou à la santé actuelle de la mère.

Dans sa décision relative à la seconde affaire, la Cour suprême déclare à nouveau que « le droit constitutionnel d’une femme à l’avortement n’est pas absolu », mais qu’il est indûment restrictif de demander l’avis d’un médecin ou de comités hospitaliers concernant la nécessité d’une telle procédure. La Cour juge également que les États ne peuvent pas, à n’importe quel moment de la grossesse, interdire un avortement considéré comme nécessaire pour protéger la santé de la femme. Cela concerne « tous les facteurs physiques, émotionnels, psychologiques, familiaux pertinents, ainsi que l’âge des femmes du point de vue du bien-être de la patiente ».

RÉPONSE AUX ARRÊTS

D’un seul coup, la Cour suprême balaie un siècle de restrictions en matière d’avortement et rend anticonstitutionnelles les lois des 46 États. Les premières réactions face à cette décision historique sont contenues et éclipsées par d’autres problèmes politiques. Si de nombreux leaders protestants ne se sont pas publiquement opposés aux arrêts ni n’ont exprimé leur approbation, les évêques catholiques protestent immédiatement. En l’espace de quelques semaines, des groupes régionaux anti-avortement, qui avaient lutté contre la libéralisation des lois dans leur propre État, s’unissent et créent un mouvement national dont l’objectif est l’annulation des décisions.

Nombreuses sont les Américaines qui saluent les arrêts. Avant les affaires Roe et Doe, il était estimé qu’environ 130 000 avortements illégaux étaient pratiqués chaque année aux États-Unis, un chiffre qui tombe à 17 000 en 1975 selon les statisticiens du Center for Disease Control. Le nombre de décès officiellement imputables aux avortements illégaux, qui s’élevait à 39 en 1972, n’est plus que de 3 en 1975. « Grâce à l’augmentation continue des services d’avortement légaux, l’avortement illégal pourrait bientôt ne plus être une cause de décès », écrivent-ils dans un rapport.

En 1980, ce sont près de 1,6 million d’avortements qui sont réalisés chaque année aux États-Unis. Avec le temps, la procédure devient plus sûre, plus accessible et moins onéreuse. Outre les hôpitaux, les cliniques indépendantes peuvent désormais aussi réaliser des avortements sur la base de consultations externes.

Quant à Jane Hodgson, la médecin qui a défié la législation du Minnesota, elle n’a jamais été incarcérée. Sa condamnation a été annulée à la suite des arrêts Roe et Doe. Malgré le harcèlement dont elle a fait l’objet pour sa prise de position publique, elle a passé le restant de sa carrière à réaliser des avortements et à se battre pour améliorer la santé reproductive des femmes.