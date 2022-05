L'avortement n'a pas toujours fait polémique aux États-Unis

Par conséquent, l’interruption volontaire de grossesse était répandue et, selon certaines estimations, jusqu’à 35 % de toutes les grossesses du 19e siècle se terminaient par un avortement.

Pour les femmes asservies, l’avortement était plus strictement réglementé, car leurs enfants étaient considérés comme des propriétés. Dans le Journal of American Studies, l’historienne Liese M. Perrin écrit que de nombreux esclavagistes étaient paranoïaques à l’égard de l’avortement dans leurs plantations. Elle rapporte qu’au moins un esclavagiste aurait enfermé une esclave et l’aurait privée de ses privilèges parce qu’il la soupçonnait d’avoir provoqué elle-même sa fausse couche. Pourtant, les soins médicaux des esclaves étaient généralement confiés à des sages-femmes noires qui pratiquaient la médecine populaire. Et l’on sait qu’au moins quelques femmes asservies utilisaient des abortifs, mâchant des racines de coton ou ingérant des substances comme du calomel ou de la térébenthine.

Les femmes blanches des classes moyennes et supérieures, quant à elles, avaient un avantage lorsqu’il s’agissait de détecter et de traiter les grossesses non désirées au 19e siècle. En raison de leurs rôles strictement définis dans la société, le foyer, ainsi que les questions de santé reproductive, étaient un domaine réservé aux femmes. C’étaient donc elles, et non les médecins, qui détenaient et transmettaient les connaissances sur la grossesse, l’accouchement et la contraception. « Cela leur donnait l’opportunité de prendre leurs propres décisions en matière de santé reproductive », dit MacIvor Thompson.

LA CRIMINALISATION DE L’AVORTEMENT

Le siècle vit cette situation changer lentement, les premières lois sur l’avortement entrant lentement en vigueur. La plupart visaient les médicaments brevetés non réglementés et les avortements pratiqués après le quickening. La toute première loi, codifiée dans le Connecticut en 1821, punissait toute personne qui fournissait ou prenait du poison ou « toute autre substance nocive et destructrice » dans l’intention de provoquer « la fausse couche de toute femme alors enceinte et ayant dépassé le quickening ».

Les médicaments brevetés posaient un problème particulier : ils étaient disponibles sans ordonnance et leurs producteurs pouvaient les fabriquer avec les ingrédients de leur choix et en faire la publicité comme bon leur semblait. Beaucoup de ces médicaments étaient des abortifs et étaient vendus comme tels, ce qui inquiétait particulièrement les médecins.

Alors que les médecins se professionnalisaient au milieu du 19e siècle, ils affirmèrent de plus en plus que seuls les médecins masculins autorisés, et non les sages-femmes, devaient s’occuper des femmes tout au long du cycle de reproduction. C’est alors qu’ils commencèrent à dénoncer l’avortement.

C’est le gynécologue Horatio Storer qui lança le mouvement. En 1857, un an à peine après avoir rejoint l’American Medical Association, qui avait alors à peine dix ans, Storer commença à pousser le groupe à explorer ce qu’il appelait « l’avortement criminel ». Selon lui, l’avortement était immoral et provoquait une « insanité » chez les femmes car il interférait avec la nature. Il fit pression pour que l’association considère l’avortement non pas comme un acte médical, mais comme un crime grave, qui rabaissait la profession dans son ensemble.

Influent au sein de l’association, il rassembla ses collègues médecins dans une croisade anti-avortement appelée Physicians Campaign Against Abortion. La prise de position publique des médecins contribua à justifier un nombre croissant de lois pénales.

Pour ses opposants, l’avortement était un mal aussi bien social que moral. L’afflux d’immigrants, la croissance des villes et la fin de l’esclavage suscitèrent des craintes nativistes selon lesquelles les Américains blancs ne faisaient pas assez d’enfants pour éviter la domination de groupes qu’ils jugeaient indésirables. Cela incita des médecins comme Storer à affirmer que les femmes blanches devaient avoir des enfants pour le « destin futur de la nation ».

UNE NATION D’HORS-LA-LOI

Au début du 20e siècle, l’historien James C. Mohr de l’Université de l’Oregon dans son livre Abortion in America écrit que « les États-Unis avaient achevé leur transition d’une nation sans aucune loi sur l’avortement à une nation où l’avortement était légalement et officiellement interdit ». À peine dix ans plus tard, tous les États du pays avaient adopté des lois contre l’avortement, bien que nombre d’entre elles prévoyaient des exceptions pour les grossesses mettant la vie de la mère en danger.

Avec l’aide d’Anthony Comstock, un inspecteur postal américain, l’accès à des informations autrefois courantes sur la manière de mettre fin à une grossesse non désirée était également devenu plus difficile. Le Comstock Act de 1873 rendait illégal l’envoi de littérature jugée « obscène », qui comprenait notamment les informations sur l’avortement ou la contraception, par la poste ou au-delà des frontières des États.

« Les Américains comprenaient que l’avortement et la contraception allaient de pair », explique MacIvor Thompson.

La combinaison des lois contre l’obscénité, des lois pénales et du Pure Food and Drug Act de 1906, qui rendait illégal la fabrication, la vente ou le transport de drogues ou de médicaments faussement étiquetés ou « nocifs », rendit de plus en plus difficile l’accès des femmes aux formes d’avortement plus sûres.

« Les sanctions légales en place eurent un effet dissuasif », estime MacIvor Thompson. « Et pourtant, tout comme 100 ans plus tôt, les femmes continuaient à y recourir fréquemment. »

À l’aube du 20e siècle, les avortements chirurgicaux clandestins étaient devenus plus courants, pratiqués discrètement par des médecins qui faisaient de la publicité par le bouche-à-oreille auprès de celles qui pouvaient se payer leurs services. Celles qui ne pouvaient pas se le permettre utilisaient de vieilles recettes à base de plantes, buvaient des mélanges créatifs, utilisaient des douches vaginales avec des substances comme des produits désinfectants, ou tentaient d’extraire les fœtus par elles-mêmes.

Les défenseurs et défenseuses du mouvement en faveur de la légalisation de la contraception utilisèrent même des méthodes d’avortement qui sont désormais illégales. Margaret Sanger, pionnière de la contraception, déclara avoir eu l’idée de faire de la sensibilisation autour de la contraception sa carrière après avoir traité une femme qui mourut des suites d’un avortement qu’elle avait réalisé par elle-même : une pratique qu’elle qualifiait de « honte pour une communauté civilisée ».

La fréquence à laquelle les femmes avaient recours à l’avortement au 20e siècle, et celle à laquelle elles mouraient des suites d’un avortement déclenché, bâclé, ou clandestin, sont encore sujettes à débat. En 1942, la question préoccupait Halbert Dunn, le statisticien en chef du Bureau du recensement des États-Unis, qui notait que, malgré l’absence de rapports précis, « l’avortement rest[ait] manifestement l’un des plus grands problèmes à résoudre pour réduire davantage le taux de mortalité maternelle dans le pays ».

LES DÉBATS MODERNES

En 1967, l’avortement était un crime dans presque tous les États des États-Unis, et peu de dispositions étaient mises en place pour la santé des mères ou les grossesses résultant d’une agression sexuelle.

Mais tout cela changea dans les années 1970. De nombreux États commencèrent à repenser leurs lois et à assouplir leurs restrictions sur l’avortement et, en 1973, la Cour suprême trancha avec deux arrêts historiques : Roe v. Wade, mais aussi Doe v. Bolton, moins connu mais tout aussi important. Ces derniers firent de l’interruption volontaire de grossesse un droit garanti par la loi dans tous les États du pays.

Depuis, les États-Unis n’ont pas cessé de débattre du bien-fondé de ces décisions. Aujourd’hui, cinquante ans plus tard, des générations de femmes n’ont jamais connu la vie avant Roe v. Wade qui, selon MacIvor Thompson, « a changé la donne en termes de sécurité, d’efficacité et de disponibilité [de l’avortement] ». Seul le temps nous dira de quelle manière cette situation pourra à nouveau évoluer si Roe v. Wade venait à être annulé. Mais l’histoire longue et houleuse des États-Unis avec ce sujet offre quelques indices.