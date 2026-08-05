Pour la première fois, des archéologues identifient un astronome maya

« Il faut voir cette structure comme le tableau d'un scientifique dans un bureau abandonné », illustre Stuart. « Avoir un nom associé à ce tableau est réellement incroyable et cela humanise d'autant plus la science maya. »

Les chercheurs ont présenté leurs résultats dans un article publié le 14 juillet dernier par la revue Antiquity.

L'histoire peut désormais compter Sak Tahn Waax parmi les rares astronomes et mathématiciens de l'Antiquité dont le nom nous est connu, déclare l'exploratrice National Geographic Heather Hurst, archéologue au Skidmore College de New York et directrice du San Bartolo-Xultun Project sur le site archéologique.

« C'est donc toute une tradition qui prend vie à travers un seul individu », ajoute-t-elle.

Nous ne savons pas encore si Sak Tahn Waax a écrit lui-même les équations, si elles ont été inscrites par une autre personne sur la paroi avant de lui être attribuées ou s'il a simplement revendiqué le travail de ses subordonnés, mais son nom incarne désormais la longue lignée d'experts mayas de l'astronomie et des mathématiques qui se sont intéressés aux étoiles.

« J'ai consacré ma vie à l'archéoastronomie et il s'agit là probablement de la plus belle découverte sur la science maya », témoigne Anthony Aveni, archéoastronome de la Colgate University de New York. Aveni a déjà collaboré avec Stuart pour l'analyse des tables astronomiques de Xultún en 2012, mais il n'a pas pris part à la dernière étude. « En tant qu'astronome, cela m'apporte une certaine satisfaction. »

LA SIGNATURE D'UN ASTRONOME

En 2010, Maxwell Chamberlain, un étudiant curieux de l'université de Boston, travaille avec l'explorateur National Geographic William Saturno à Xultún lorsqu'il décide de jeter un œil dans un tunnel de pillage creusé à travers un monticule sans grand intérêt… à première vue.

Il ne tarde pas à découvrir que le passage traverse en réalité une petite pièce dont les parois arborent de splendides décorations. Il s'agit d'une pièce grossièrement carrée, d'environ deux mètres de côté, [RWS RV1] qui fut volontairement comblée de boue et de pierres par les Mayas avant la construction de nouvelles structures voisines. Par la suite, les fouilles ont rapidement révélé l'œuvre d'un scribe royal dans un état de conservation remarquable, comme le rapportait National Geographic en 2012.

Xultún, à prononcer choul-toun, est une ancienne cité maya située à une quarantaine de kilomètres de Tikal, une cité-État dont l'apogée coïncide avec l'époque classique maya, entre 250 et 900 de notre ère. Bien que la découverte initiale de la cité remonte à 1915, peu de fouilles archéologiques y ont été menées avant les campagnes plus récentes qui ont commencé en 2008. Avec une superficie totale de 15 kilomètres carrés, le site rassemble de nombreux temples et monuments, dont certains atteignent plus de 35 mètres de hauteur.

« C'est l'un des grands sites dont personne n'a jamais entendu parler », indique Franco Rossi, archéologue du MIT et auteur principal de l'article.