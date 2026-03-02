Cent ans de gastronomie : l’histoire des étoiles Michelin

Cette année marque le centenaire de la première attribution d’étoiles Michelin. Et si le Guide met désormais à l’honneur une multitude de styles gastronomiques dans des dizaines de pays du monde entier, il n’en fut pas toujours ainsi.

Les premières itérations du Guide firent leur apparition au début du 20e siècle quand André et Édouard Michelin, frères et propriétaires d’une entreprise de pneus, lancèrent la production d’une publication imprimée à destination des automobilistes. Incluant à l’origine des cartes et conseils liés à la voiture – par exemple, comment changer un pneu –, ce petit livre rouge bénéficia d’un nouveau lancement en 1920 ; il listait cette fois-ci des recommandations de restaurants à travers la France. La logique des frères était limpide : en encourageant le tourisme motorisé, l’entreprise vendrait plus de pneus.

Au cours des années qui suivirent, l’entreprise Michelin commença à faire appel à des inspecteurs anonymes pour évaluer des restaurants et, en 1926, on décerna les premières étoiles à quarante-six établissements gastronomiques français. L’idée eut du succès et, en 1931, on remplaça le système à une seule étoile par un système à trois étoiles. Les critères de classement, publiés cinq ans plus tard, indiquaient qu’une étoile signifiait « une très bonne table dans sa catégorie » ; deux étoiles, « excellente cuisine, mérite un détour » ; et trois, « cuisine exceptionnelle, mérite le voyage à elle seule ». Des définitions qui demeurent quasi inchangées à ce jour.

Depuis, Michelin a introduit de nouvelles distinctions, comme le Bib Gourmand, en 1997, attribué aux restaurants servant « de la nourriture de qualité supérieure à prix abordables » et l’Assiette Michelin (plus tard rebaptisée « Restaurants sélectionnés ») pour les établissements « servant simplement de la bonne nourriture » mais n’ayant pas reçu d’étoile ou de Bib. En 2020, Michelin a lancé les Étoiles Vertes, d’abord en France, puis très vite dans les pays nordiques, pour distinguer les restaurants engagés en faveur d’une gastronomie durable.