Les Templiers se sont enrichis en se battant pour Dieu... avant de tout perdre

En plus d’être des guerriers chrétiens, les Templiers finirent par contrôler un vaste réseau financier comprenant immobilier, banque et même une version archaïque de Western Union. Emmenez-nous dans les coulisses de cet empire.

C’est absolument exact ! Dès le tout début, ils s’attirèrent un soutien sous la forme de donations matérielles et financières de la part de chrétiens pieux qui souhaitaient gagner en mérite auprès du Seigneur mais qui n’avaient pas envie d’aller se battre eux-mêmes pour autant. Grâce à cela, les Templiers construisirent un réseau de terres et de domaines en Irlande, en Angleterre, en France, mais aussi dans les royaumes d’Espagne, du Portugal, d’Italie, de Hongrie, d’Allemagne, et jusqu’à Chypre.

Ces domaines étaient gérés de sorte à maximiser les revenus et cela permit aux Templiers de bâtir une fortune financière et domaniale colossale. Arrivés au 13e siècle, ils avaient également trouvé un moyen de transférer la richesse au sein de leurs territoires. Nous savons que lors de la cinquième croisade, de 1213 à 1221, le pape se servait des Templiers comme percepteurs des impôts, car ils avaient la capacité de se déplacer, de lever l’impôt et de les acheminer vers le lieu des croisades.

Les Templiers entretenaient des liens étroits avec les rois de France. Quand Louis IX se trouva à court d’argent durant la septième croisade, les Templiers prirent activement part au garnissage de ses armées et louèrent des bateaux pour acheminer les croisés en Égypte. Durant cette croisade, Louis IX fut capturé mais les Templiers intervinrent et payèrent la dernière traite de sa rançon, qu’ils levèrent en un seul jour grâce à l’argent stocké sur leurs navires.

Les Templiers sont souvent décrits comme des banquiers, et j’utilise ce terme par raccourci dans le livre, mais je pense qu’un meilleur terme pour les décrire aujourd’hui serait de dire qu’ils fournissaient des services financiers médiévaux. En plus de faire office de banque rudimentaire de dépôts et de retraits, ils sous-traitaient également une grande partie de la trésorerie et de la collecte d’impôts de la couronne française et de la papauté sur différents territoires.

La richesse des Templiers finit par mener à leur chute soudaine et brutale sous le règne de Philippe IV de France. Parlez-nous de cet épisode et du rôle que jouèrent ce qu’on appelle aujourd’hui les « fake news ».

En 1291, les États croisés furent perdus, les Templiers furent chassés de la Terre sainte et durent se réfugier à Chypre. Cela donna lieu à une quinzaine d’années d’introspection dans l’ensemble du monde chrétien d’Occident. Dans les cercles politiques d’Europe de l’Ouest, on se disait qu’une réforme militaire s’imposait peut-être, et par-là on entendait notamment la dissolution des Templiers et la création d’un nouvel ordre militaire.

En 1306, Jacques de Molay, dernier maître templier, fut rappelé en Europe pour discuter des plans d’une nouvelle croisade et pour défendre l’Ordre contre ceux qui suggéraient qu’il devait être dissous. Le pape auquel il devait répondre, Clément V, originaire de Gascogne, était en effet soumis à Philippe IV.

Le vendredi 13 octobre 1307, Philippe jeta les bases d’une attaque sur les Templiers afin de piller leur richesse et de renforcer sa position de roi chrétien réformateur. Il envoya des agents dans chaque maison templière de France pour arrêter chaque membre des Templiers qu’ils étaient susceptibles de trouver et leur donna l’ordre de les emprisonner. Beaucoup furent torturés et n’eurent droit qu’à des simulacres de procès.

Les accusations portées contre eux concordent avec ce que l’on désigne aujourd’hui par le terme « fake news ». On prit des aspects de la vie templière, par exemple le baiser de paix, et on les amplifia pour en faire des incidents de déviance et d’inconduite sexuelle.

La persécution des Templiers en France et, plus largement, dans tous les territoires où ils opéraient, eut lieu de 1307 à 1312, année lors de laquelle les Templiers furent formellement abolis par un conseil œcuménique, le concile de Vienne. Deux ans plus tard, Jacques de Molay et plusieurs autres maîtres templiers furent sortis de prison pour être condamnés par un groupe de cardinaux pour leurs méfaits personnels. Jacques de Molay et l’un de ses confrères rétractèrent certains aveux d’hérésie qu’ils avaient faits sous la torture et furent brûlés sur un bûcher à Paris.

Selon un témoin, alors qu’il était en train de mourir, Jacques de Molay aurait demandé à Dieu de se venger de ceux qui l’avaient tourmenté. Et voilà qu’en l’espace d’un an à peine, Philippe IV et Clément V avaient tous deux trouvé la mort. [Rires]

Le terroriste et suprématiste blanc norvégien Anders Breivik affirmait faire partie d’une cellule templière réactivée. Pensez-vous que cela soit vrai et qu’en ces temps de morcellement l’organisation puisse faire son retour ?

Anders Breivik affirmait avoir été un membre fondateur d’un ordre templier réactivé. Selon lui, neuf fondateurs s’étaient retrouvés à Londres et avaient décidé de fonder un nouvel Ordre du Temple avec la mission avouée de combattre les musulmans en Europe et de leur nuire.

L’imagerie et le symbolisme des Templiers jouissent encore d’un attrait considérable, en particulier auprès des néo-fascistes, des suprématistes blancs et des islamophobes, qui nous croient engagés dans un choc civilisationnel cosmique entre chrétienté et islam. Qu’il s’agisse de francs-maçons ou même de cartels mexicains de la drogue, comme les Caballeros Templarios, un grand nombre de personnes ont fait leurs le symbolisme, les rites et les croyances templiers pour faire avancer leurs objectifs modernes.

Les Templiers continuent d’inspirer des livres, des films et même des jeux vidéo, comme Assassin’s Creed. À votre avis pourquoi ? Et que peuvent-ils nous apprendre ?