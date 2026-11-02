Archéologie : mise au jour d'un rempart gaulois sous l'île de la Cité

La découverte en question a eu lieu l'été dernier. Mis au jour sous l’Hôtel-Dieu à quelques pas de la cathédrale Notre-Dame, le mur de pierre et de bois de 20 mètres de longueur aurait autrefois appartenu aux remparts de la Lutèce gauloise. Le communiqué publié par le ministère de la Culture indique que la datation au carbone 14 des éléments en bois donne une fourchette « comprise entre 200 et 10 avant notre ère », ce qui permettrait, à première vue, de clore un débat de longue date : certains universitaires soutiennent que la Lutèce antique ne se trouvait pas sur une île comme le décrivait César, mais à Nanterre, en périphérie du Paris moderne.

La datation au carbone est particulièrement délicate pour cette période, mais en évoquant le sujet avec Greg Woolf, directeur de l'Institute for the Study of the Ancient World à l'université de New York et auteur de Becoming Roman: The Origins of Provincial Civilization in Gaul, il m'a affirmé que l'interprétation officielle de la découverte « semblait tout à fait plausible ». La raison de cet optimisme mesuré, m'a-t-il expliqué, est que les Celtes de cette période, un ensemble de peuples auquel appartenaient les Gaulois, utilisaient un type de rempart particulier portant le nom de murus gallicus. Il se « compose de grumes imposantes, généralement du chêne, superposées de manière à former un quadrillage, un peu comme une boîte. Cette boîte est ensuite remplie de terre et les grumes sont assemblées à l'aide de grands clous. Il suffit ensuite de parer la façade de pierres pour obtenir un rempart monumental », indique Woolf. César lui-même décrit ces remparts comme étant « parfaitement adaptés à la défense des cités. »

Une cinquantaine de ces remparts celtiques ont été mis au jour en France et en Allemagne, et tous datent de cette période du second siècle avant notre ère, peu de temps après la conquête romaine. Certains de ces remparts sont colossaux, comme celui dressé autour du mont Beuvray pour protéger Bibracte, la capitale du peuple gaulois des Éduens en Bourgogne. La construction de l'édifice aurait nécessité 10 000 mètres cubes de bois et 30 tonnes de fer uniquement pour les clous. D'après Ian Ralston, professeur émérite à l'université d'Édimbourg et spécialiste des fortifications celtiques qui a participé aux fouilles menées au pied du mont Beuvray, ce n'est pas le type de clou « qui aurait pu être produit par l'atelier d'un forgeron local », il fallait une véritable industrie du fer pour les fabriquer.

Un aspect intéressant du segment de rempart mis au jour à Paris est qu'il n'est fait mention de clou d'aucune sorte pour solidariser la structure interne en bois. « Le rempart parisien est bien un murus gallicus, mais ce n'est pas un modèle haut de gamme », résume Ralston, avant d'ajouter que même les remparts plus sophistiqués utilisant des clous « commençaient à devenir obsolètes vers la fin de la Guerre des Gaules ». Ils étaient peu à peu remplacés par une nouvelle structure défensive composée d'une berge artificielle et d'un grand fossé, nettement plus efficace contre l'artillerie romaine. Les quelques sites qui ont résisté aux assauts de César étaient protégés par ce type de structure, souligne Ralston.