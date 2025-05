Rome antique : les gladiateurs affrontaient bel et bien des lions

Une chose demeure plus incertaine : l’individu décédé était-il effectivement un gladiateur ou bien une autre personne morte en affrontant un lion dans une arène romaine ? Quoi qu’il en soit, certains spécialistes s’accordent déjà à dire que cela offre un aperçu plus riche du déroulement de ces spectacles violents.

Le squelette en question a été découvert il y a vingt ans à Eboracum (actuelle ville d’York). Eboracum fut une importante forteresse et cité romaine de la province de Bretagne de l’an 71 à l’an 400 de notre ère. Selon toute vraisemblance, d’après les chercheurs ayant examiné les strates du sol, cet individu serait mort et aurait été inhumé entre le milieu et la fin du troisième siècle de notre ère.

« Techniquement, les gladiateurs se battaient contre des gladiateurs », rappelle Michael Carter, professeur d’Histoire grecque et romaine et de latin à l’Université Brock, dans l’Ontario, au Canada. « Il pourrait s’agir d’un venator, un chasseur ou combattant de bêtes, quelqu’un qui se spécialisait dans le combat contre les grands félins et les ours. Mais à mon avis, il est plus probable qu’il s’agisse d’un criminel condamné à mort dans l’arène. »