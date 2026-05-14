Des centaines de lignes de Nazca découvertes avec l’aide de l’IA

Une équipe de l'Institut Nazca de l'université Yamagata, dirigée par l'archéologue Masato Sakai et soutenue par le centre IBM Research, a entraîné un modèle d'IA de détection d'objets à l'aide d'images haute résolution afin d'affiner leurs recherches sur la répartition des géoglyphes dans le désert de Nazca. Les glyphes récemment identifiés sont relativement petits et pourraient avoir rempli des fonctions assez différentes des grands géoglyphes tentaculaires qui font la renommée du désert de Nazca. Ces dernières découvertes constituent non seulement un ajout remarquable au catalogue mais également une aide précieuse pour percer une partie du mystère qui entoure ces dessins énigmatiques.

UNE VÉRITABLE RÉVOLUTION

Les lignes de Nazca sont d'immenses géoglyphes représentant des animaux, des personnes, des plantes et des formes géométriques qui ornent le désert d'altitude du sud du Pérou. Parmi les exemples les plus remarquables, on peut citer les célèbres représentations d'un colibri, d'une araignée et d'un singe doté d'une longue queue en spirale.

Datant, d'après les estimations, d'au moins l'an 100 avant notre ère, ces célèbres géoglyphes figuratifs mesurent en moyenne 90 mètres de long, certains étant reconnaissables même depuis le sol. On estime que ceux qui ont été découverts récemment remontent à peu près à la même période et, en comparaison aux premiers, mesurent environ 9 mètres, sont plus difficiles à repérer et se nichent dans les pentes et les sentiers du paysage désertique.