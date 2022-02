Des Japonais internés aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale témoignent

Je cherchais un livre à lire à la bibliothèque municipale d’Ashland (Oregon), quand, par hasard, j’ai rencontré leurs visages : sur un cliché en noir et blanc, des enfants asiatiques souriaient de façon incongrue derrière des barbelés. « Où cela a-t-il pu se passer ? », me suis-je demandée, pensant d’abord à la guerre du Viêt Nam. Et c’est alors, à 17 ans, que j’ai appris que des civils d’origine japonaise avaient été arrêtés et enfermés aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. C’était d’autant plus surprenant que je suis moi-même la fille d’une immigrée japonaise.

Pourquoi les États-Unis ont-ils emprisonné sans procès plus de 120 000 civils, dont les deux tiers étaient des citoyens américains ? Junzo Jake Ohara, 89 ans, peine encore à y répondre : « C’était sans doute à cause des préjugés raciaux, je ne sais pas. » Il a été interné pendant trois ans. « Ils devaient avoir peur de nous. » La réponse ne réside pas seulement dans la peur et les préjugés, mais aussi dans la capacité de la politique à exacerber les deux, si l’on en croit les documents d’époque. Ceux ci révèlent un pays aux prises avec une guerre mondiale, mais aussi avec une douloureuse lutte interne concernant ses idéaux – une lutte qui trouve un écho dans l’actuel débat sur l’immigration.

En 1980, le Congrès a chargé la Commission sur la réinstallation et l’internement de civils en temps de guerre d’enquêter sur la décision du gouvernement américain d’enfermer des personnes d’origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. La commission a décortiqué des documents officiels et recueilli plus de 750 dépositions. Conclusion : la xénophobie à l’encontre des personnes d’ascendance japonaise existait bien avant l’attaque japonaise sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941.