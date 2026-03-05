Dorothy Irene Height, figure majeure du mouvement des droits civiques aux États-Unis

Une fois ses études terminées, Dorothy Height sauta sur l’occasion de servir sa communauté. Dans ses mémoires publiées en 2003, Open Wide the Freedom Gates: A Memoir, elle se souvient avoir été inspirée par l’activisme politique frénétique des jeunes dans les années 1930. « Nous croyions vraiment que nous étions en train de bâtir un monde nouveau », écrivit-elle dans son livre. « J’étais déterminée à rendre l’Amérique digne des idéaux qu’elle proclamait. »

En 1937, Dorothy Height occupait un poste à la direction de la succursale de Harlem de l’Union chrétienne de jeunes filles (UCJF), en plus de fonctions à la direction de trois autres organisations de jeunesse et au département des affaires sociales de la ville de New York.

Le 7 novembre 1937, à l’âge de vingt-cinq ans, Dorothy Height vécut l’un des moments les plus marquants de sa vie jusqu’alors. Chargée d’accompagner la Première dame Eleanor Roosevelt à une réunion du Conseil national des femmes noires (NCNW), Dorothy Height rencontra Mary McLeod Bethune, la fondatrice du NCNW et sa future mentor, qui l’invita rapidement à rejoindre un cercle restreint de jeunes sympathisants multiraciaux. Elle eut pour la première fois l’occasion d’apprendre de quelle façon exercer une influence politique lorsqu’elles se réunirent dans l’appartement de Mary McLeod Bethune à Washington, D.C., pour élaborer un plan visant à faire du New Deal du Président Franklin Delano Roosevelt un succès.

Suivant les traces de Mary McLeod Bethune, Dorothy Height gravit rapidement les échelons au sein de l’UCJF, devenant une figure nationale. Elle contribua à lancer les programmes de diversité et de justice raciale de l’UCJF et mena la lutte contre la ségrégation dans les établissements nationaux de l’organisation en 1946. L’année suivante, Dorothy Height devint la dizième présidente nationale de la sororité afro-américaine Delta Sigma Theta, faisant de l’organisation un pilier national pour les droits civiques et l’action sociale.

UNE FIGURE HISTORIQUE DU MOUVEMENT DES DROITS CIVIQUES

En 1957, deux ans après la mort de Mary McLeod Bethune, Dorothy Height assuma les fonctions de présidente du NCNW, poste qu’elle occupera durant les quatre décennies qui suivirent.

Prenant les rênes de l’organisation au début du mouvement des droits civiques, Dorothy Height dirigea à la fois le NCNW et l’UCJF au cours d’une période cruciale de la lutte pour la justice raciale aux États-Unis. Elle mena des actions visant à mettre fin à la ségrégation dans le sud, collabora avec le Council for United Civil Rights Leadership (CUCRL) afin d’organiser la marche sur Washington de 1963 et compta parmi les figures féminines éminentes aux côtés des « Big Six », six grands leaders du combat pour les droits civiques : Martin Luther King Jr., James Leonard Farmer Jr., John Robert Lewis, Asa Philip Randolph, Roy Ottoway Wilkins et Whitney Moore Young Jr.