En Ukraine, le recours massif aux cocktails Molotov pour résister

Dans la ville de Lviv en Ukraine, des étudiant.e.s et des artistes fabriquent des cocktails Molotov dans un local industriel traditionnellement utilisé pour organiser des rave-parties. Dans une banlieue de Kiev, une économiste à la retraite montre à une journaliste de la chaîne américaine CNN sa réserve de dispositifs incendiaires, en lui expliquant qu’elle les a fabriqués en cherchant des tutoriels sur Internet. À Dnipro, des femmes se rassemblent en extérieur pour monter des bombes artisanales.

« Ça semble être la seule chose importante qu’on puisse faire, maintenant », soupire une enseignante ukrainienne.

Des citoyens de tout le pays préparent de grandes quantités de cocktails Molotov afin de lutter contre les forces russes. Depuis près d’un siècle, ce dispositif est l’arme la plus utilisée des rebelles se battant contre un ennemi supérieur technologiquement. Les cocktails Molotov sont bien plus efficaces que les pierres, mais ne sont pas beaucoup plus difficiles à se procurer. Tout ce qu’il faut, c’est une bouteille en verre et quelques ingrédients inflammables.