Piège de glace : l'un des plus grands mystères de l'Arctique

La seconde partie a été ajoutée moins d’un an plus tard pour noter l’abandon des navires en avril 1848 et la mort de quinze hommes et de neuf officiers, dont Franklin, décédé deux semaines après la rédaction du premier message. Les survivants, selon la fin du mot, désormais sous les ordres de Francis Rawdon Crozier, allaient tenter de marcher jusqu’au comptoir commercial le plus proche de la Compagnie de la baie d’Hudson, à un millier de kilomètres au sud. S’il y avait une once d’espoir à tirer de ce message, cela tenait au fait que Francis Rawdon Crozier avait plusieurs explorations arctiques à son actif. Il avait déjà survécu à une expédition prisonnière des glaces et avait passé du temps avec les Inuits, qui l’avaient surnommé Aglooka (« Grand marcheur »).