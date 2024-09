On utilisait autrefois des "bouteilles de sorcière" pour conjurer les malédictions

L'utilisation de ces bouteilles comme dispositifs anti-ensorcellement est décrite dans des textes comme The Astrological Practice of Physick (1671) et Saducismus Triumphatus (1681). Un récit fait état d'une femme Suffolk soignée par un guérisseur. On a dit à son mari de « prendre l'urine de sa femme... et de la mettre dans une bouteille avec des clous, des épingles et des aiguilles avant de l'enterrer dans la terre ». C'est ce qu'il fit et elle commença à se rétablir. Cependant, plus tard, une femme en détresse arriva, affirmant que le remède avait tué son mari, qu'elle croyait être le sorcier qui l'avait maudite, ce qui démontre la forte croyance dans le pouvoir de ces bouteilles.

D'après Ceri Houlbrook, l'étrange contenu, les épingles tordues, les déchets, les os et l'urine, repose sur la « magie sympathique », une partie essentielle de la médecine du 17ᵉ siècle. Ces objets reliaient symboliquement la bouteille à la fois à la victime et à la sorcière, de sorte que « tout ce qui arrivait à la bouteille arrivait à la sorcière », dit-elle.

Dans leur enthousiasme à briser de prétendues malédictions, certaines personnes faisaient bouillir le contenu des bouteilles, provoquant des explosions désordonnées, ou y incluaient des objets pointus comme des épingles pliées pour infliger une douleur au lanceur de sorts.

La plupart d'entre elles étaient enterrées dans des endroits légèrement plus chauds, sous les foyers par exemple, mais les berges des rivières, les fossés et les cimetières étaient également des lieux d'inhumation courants. Contrairement aux clichés, si les cheminées dissimulaient souvent des cœurs et des chaussures percées, on n'y a pas trouvé de véritables bouteilles de sorcière, précise Ceri Houlbrook.

« C'est cependant devenu un élément important du paganisme moderne », ajoute-t-elle. « Sur YouTube et sur TikTok, certaines personnes disent : "Je réalise une bouteille de sorcière. J'utilise de l'eau, et non de l'urine. J'utilise des pierres précieuses et des objets pointus, et je la mets dans la cheminée ou dans mon foyer". Ils utilisent le terme "bouteille de sorcière", mais c'est quelque chose de très différent de ce que l'on faisait au 17ᵉ siècle, bien moins spécifique. »

DISSIMULÉE PUIS RÉVÉLÉE

Leur nom est peut-être l'un des aspects les plus troublants des bouteilles de sorcière. Selon Jeffries, le terme « sorcière » n'était pas associé à ces bouteilles avant les années 1840. Au 17ᵉ siècle, les envoûtements étaient vus comme faisant partie de la vie. « Les bouteilles de sorcière relèvent beaucoup plus du domaine de la sorcellerie mais c'est parce que tout le monde lit mal les preuves », explique Nigel Jeffries.

Depuis 2019, Ceri Houlbrook et Nigel Jeffries ont travaillé sur un projet pour le Museum of London Archaeology (MOLA) pour percer le mystère qui entourait ces bouteilles.

Leur recherche, qui sera bientôt publiée dans Bottles Concealed and Revealed, suggère que les bouteilles de sorcière concernaient davantage la médecine que les persécutions de sorcières, une distinction qui est simplement devenue floue avec le temps.

« Il existe une distinction intéressante entre les personnes qui enterraient des objets dans leur maison pour la protéger d'un mal potentiel et les bouteilles de sorcière qui étaient spécifiquement prescrites par des guérisseurs pour une personne déjà ensorcelée », explique Ceri Houlbrook. « Elles n'étaient pas faites pour protéger. Beaucoup d'écrits sur les bouteilles de sorcière n'ont pas été clairs à ce sujet. »

Malgré l'association avec la superstition rurale, les bouteilles de sorcière n'étaient pas réservées à une seule classe sociale. « On les retrouve en ville aussi », relève Ceri Houlbrook. « Dans des manoirs, même des propriétés ecclésiastiques. Pas seulement d'humbles chaumières. »

Si des bouteilles de sorcière ont été découvertes aux États-Unis, les plus anciennes sont concentrées dans l'est et le sud-est de l'Angleterre, probablement importées d'Europe, ce que Nigel Jeffries attribue à un lien culturel fort. « Aux Pays-Bas, au 16ᵉ siècle, il existe des documents attestant de l'utilisation des mêmes pratiques d'urine portée à ébullition, des clous et des cheveux, mais dans des casseroles en métal », explique-t-il.

LE MYSTÈRE RESTE ENTIER

Les bouteilles de sorcière renferment-elles d'autres secrets ? « Oui. Absolument », soutient Nigel Jeffries. Dans le cadre du projet pour le MOLA, son équipe a passé des bouteilles aux rayons X, a lancé des appels sur les réseaux sociaux et a décapsulé des trouvailles intactes en direct sur Facebook, mais il veut faire quelque chose « d'un peu plus scientifique ».

« Ce serait merveilleux d'avoir une bouteille encore scellée in situ. Pour la déterrer comme il se doit, faire analyser l'urine, ce genre de choses. Nous n'avons pas eu l'occasion de le faire ». Nigel Jeffries ajoute qu'il n'a « absolument aucun doute sur le fait que des dizaines d'entre elles » restent cachées sous les cheminées de vieux bâtiments dans l'est de l'Angleterre.

Si les pratiques ont changé, les rituels du 17ᵉ siècle restent encore très flous. Ceri Houlbrook est toujours surprise par la solidité des bouteilles en grès et s'imagine que quelqu'un à l'époque devait valoriser cette robustesse : « Oui, elle est robuste. C'est une bonne bouteille. »