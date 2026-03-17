SS Central America : le naufrage qui a déclenché un krach financier

En 1988, la découverte de l'épave par des chasseurs de trésors et les expéditions de récupération consécutives ont permis de retrouver non seulement des montagnes de pépites et de pièces d'or, notamment de remarquables American Gold Eagle (10 $) et Double Eagle (20 $), mais également une collection fascinante de daguerréotypes et d'objets personnels qui redonnaient vie à l'histoire du navire et celles de ses passagers. Sur l'une des images les plus saisissantes, une jeune femme en robe de dentelle fixe l'objectif d'un regard profond. Une autre laisse apparaître une mère et son fils. Il y a également des bols de crème à raser et des produits de beauté ; une tasse portant l'inscription « à ma mère » ; le plus vieux pantalon en jeans connu à ce jour ; ainsi que la malle emportée par Ansel et Adeline Easton pour leur lune de miel, toujours remplie de leurs plus belles tenues, dans un état de conservation spectaculaire.

ÉCOPER POUR SURVIVRE

Le 9 septembre, six jours après avoir quitté le Panama pour rejoindre la Caroline, le navire se retrouva sur la trajectoire d'un ouragan de catégorie 2, dans les termes de la météorologie moderne, avec des vents dépassant les 160 km/h.

Le matin suivant, la mer était démontée et le bateau malmené. Pour des raisons commerciales, le Central America avait été conçu pour ne pas emporter de ballast, utilisant plutôt le poids de son charbon pour assurer la même fonction. Cependant, à l'heure où chaque seau de charbon était jeté aux flammes pour alimenter les moteurs, le navire s'allègea et grimpa de plus belle sur les vagues. Rapidement, il devint dangereusement instable.

Aux malheurs de l'équipage vint s'ajouter une fuite que les ingénieurs ne parvenaient pas à localiser. Alors que l'eau monte dans la cale, le Central America se met à gîter à tribord et les roues à aubes perdent de leur efficacité. Privé de sa puissance, le navire était désormais à la merci des vagues.

Le matin du 11 septembre, l'équipage livrait toujours une bataille acharnée et la totalité des hommes à bord formaient à présent une chaîne humaine dans l'espoir de maintenir à flot le navire suffisamment longtemps pour attirer l'attention d'éventuels secours. Aussi riche fût-il, Ansel Easton se retroussa les manches, embrassa tendrement son Adeline et descendit dans la cale pour faire son devoir.

L'après-midi suivant, un voilier à deux mâts, le Marine, lui-même abîmé par la tempête, aperçut le signal de détresse du Central America et s'approcha tant bien que mal du navire en péril. Le capitaine Herndon fit descendre les canots de sauvetage et réussit à transférer les femmes et les enfants sur le Marine, une épreuve terrifiante pour tous ces naufragés. Adeline Easton refusa tout d'abord de quitter son mari, avant d'être apaisée par celui-ci qui lui assura qu'il serait dans le prochain canot. Il n’en fut rien. La mer était bien trop agitée pour poursuivre l'opération. Lorsque la nuit tomba ce soir-là, sous le regard horrifié des passagers devenus spectateurs impuissants, le Central America s'enfonça dans l'obscurité et emporta avec lui 425 hommes. Homme de parole, Herndon suivit son navire dans les profondeurs, il fut aperçu pour la dernière fois dans sa cabine, casquette à la main, la tête baissée.