Quand l’archéologie nous éclaire sur le handicap

« On travaille aussi maintenant avec des paléogénéticiens et des archéogénéticiens, qui nous aident à étudier des pathogènes non visibles sur l’os », ajoute-t-elle. Les récentes avancées en génétique permettent en effet d’identifier certaines pathologies ne laissant aucune trace osseuse, comme la trisomie 21. Les progrès de l’imagerie médicale, « avec la numérisation en 3D, la tomographie, les scanners, etc. », offrent eux aussi la possibilité de détecter des affections qu’une analyse anthropologique seule ne pourrait révéler.

En archéologie, Valérie Delattre souligne qu’il est impossible de reprendre la définition du handicap proposée par l’OMS, jugée trop récente et inadaptée aux sociétés du passé, « dans la mesure où de très nombreux handicaps ou familles de handicaps sont illisibles archéologiquement ». Avec son équipe, elle a ainsi dû repenser la définition même de la notion de handicap.

« Quelqu’un est handicapé quand il est empêché dans son quotidien », explique la spécialiste. Les chercheurs de l’Inrap ont ainsi défini leurs propres catégories de handicaps, susceptibles de varier selon les époques, et ont retenu cette idée « d’empêchement » afin d’évaluer dans quelle mesure une pathologie pouvait limiter la vie d’un individu. « On n'est pas empêché de la même manière à la Préhistoire que maintenant. Cela dépend des avancées médicales, des avancées technologiques, chirurgicales, etc », précise Valérie Delattre.

PRENDRE SOIN DE SES SEMBLABLES

« Plus on [remonte] dans la profondeur du temps, plus c'est stupéfiant de voir comment les groupes et les communautés ont pu gérer des personnes vulnérables, fragiles ou très lourdement handicapées », observe l’archéo-anthropologue. Elle explique se passionner particulièrement pour « tous les appareillages compensatoires, qui sont souvent des bidouillages improbables, et qui sont faits avec les talents et les matériaux de l'époque ».

À ce sujet, Valérie Delattre cite l'exemple d'une prothèse d’avant-bras mise au jour en Meurthe-et-Moselle. Datant de l’époque mérovingienne, elle avait été fixée à un homme adulte auquel les deux mains avaient été amputées. Pour la chercheuse, ce cas illustre « une forme d’appétence pour le soin et l’espoir de guérison ». Ce n’est pas tant l’objet en lui-même qui retient l’attention des archéologues que le témoignage, pour l’époque, d’une volonté de soigner, de soutenir et de redonner une place dans la communauté à ceux qui avaient perdu une part essentielle de leur autonomie. « Cet objet-là, tout simple, qui n’est ni spectaculaire, ni beau au sens esthétique, historique ou muséographique, dit tout et est extrêmement émouvant », souligne la spécialiste.

Cette attention portée aux plus fragiles se retrouve également dans une autre découverte, remontant à plusieurs dizaines de milliers d’années. En 1989, des ossements appartenant à une petite fille atteinte de trisomie, qui avait vécu à l’époque néandertalienne, avaient été mis au jour dans la grotte de la Cova Negra, en Espagne. À l’époque, l’archéologie « ne s’intéressait pas [encore] au handicap, aux soins et à l’incidence que cela pouvait avoir sur le groupe », constate la spécialiste. Ce n’est que récemment que l’imagerie médicale réalisée sur cette collection ostéologique a permis de confirmer la trisomie de cette enfant, notamment grâce à l’analyse d’un petit os de son oreille interne.