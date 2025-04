La bataille de Montarperti, l'affrontement sanglant entre Sienne et Florence

On rapporta environ 10 000 morts et 15 000 prisonniers parmi les Guelfes, et des pertes limitées à 1 000 hommes du coté gibelin - 600 morts et 400 hommes capturés, symbolisant la victoire écrasante de Sienne. Le choc de la défaite fut rude pour Florence. Les Guelfes fuirent et se réfugièrent à Lucques et Bologne, laissant derrière eux leurs biens et leurs propriétés, ce qui permit aux Siennois d’y célébrer leur victoire et d’asseoir leur pouvoir, allant jusqu’à envisager la destruction de Florence. Cette idée fut heureusement abandonnée grâce à l’intervention de Farinata, ardent défenseur de la ville. Malgré leur triomphe éclatant, les Gibelins peinèrent à consolider leur domination. L’excommunication des partisans de Manfred par le pape Alexandre IV et les rivalités internes affaiblirent leur position. Les Guelfes, humiliés et désireux de prendre au plus vite leur revanche, commencèrent à se réorganiser. En 1266, une coalition parvint à reconquérir Florence, intensifiant les conflits internes en Toscane. Puis en 1269, lors de la bataille de Colle – ou Colle di Val d’Elsa, Sienne subit à son tour une lourde défaite, scellant la fin de la domination gibeline.

UNE IDENTITÉ COLLECTIVE

La bataille de Montaperti demeure un symbole des luttes territoriales et culturelles qui ont marqué non seulement la Toscane, mais également l’ensemble de la péninsule italienne. Dans son ouvrage The Legend of Montaperti, l’historien Brad Franco explore cet affrontement historique, évoquant notamment la protection de la Vierge Marie. Selon des traditions locales et orales, avant la bataille de Montarperti, Sienne se serait placée sous la protection de la Vierge en remettant les clés de la ville devant un autel marial.

Ce récit est devenu un élément central de l’identité siennoise, soulignant un lien sacré et une ferveur religieuse qui perdurent à travers les siècles. Au fil du temps, la commémoration de Montaperti s’est transformée en rituel annuel, la ville organisant des processions solennelles en l’honneur de la Vierge. Cependant, cette glorification rappelle également les alliances, les conflits et les trahisons qui ont façonné la structure sociale de la Toscane médiévale et moderne, nourrissant des tensions sous-jacentes, des rivalités et un fort sentiment d’appartenance régionale et nationale. Selon la professeure de littérature et de civilisation italienne du Moyen Âge, Colette Gros, dans le chapitre Montaperti, entre défaite et trahison de l’ouvrage collectif Faire l’événement au Moyen Âge, cette bataille est devenue fondatrice de l’identité collective italienne, mêlant le traumatisme et l’obsession des raisons de la défaite, – l’attribuant à une trahison plutôt qu’à la supériorité siennoise ­– à la fierté de la victoire de Sienne, déjouant les pronostics liés à l’infériorité du nombre.