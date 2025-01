L'extraordinaire parcours de Marie Curie, symbole malgré elle

À l’aube de la Première guerre mondiale, les noms de grandes femmes scientifiques émergèrent. Marie Curie était l’une d’entre elles.

Issue de la bourgeoisie polonaise, elle arriva en France pour poursuivre ses études et eut l’une des carrières les plus impressionnantes de son temps. Symbole pour les femmes et physicienne et chimiste d’exception, elle reçut deux prix Nobel - de Physique et de Chimie - et reste à ce jour la seule femme à en avoir eu deux.

Elle rencontra au début de sa carrière Pierre Curie, avec qui elle travailla et qui devint très vite son mari. Leurs travaux sur la radioactivité, dont ils partagèrent la découverte avec Henri Becquerel, transformèrent à jamais la physique et changèrent le cours de la Grande guerre.

LA DÉCOUVERTE DU RADIUM ET DU POLONIUM

À la fin du 19e siècle, seuls trois scientifiques travaillaient sur le sujet. Inspiré par les travaux de Wilhelm Röngten sur les rayons X, Henri Becquerel chercha à savoir en 1896 quel autre type de rayonnement les minerais pouvaient émettre. En travaillant sur l’uranium en particulier, il découvrit ce qu’il appela « des rayons uraniques ».

Plus tard, Marie Curie reprit les travaux de Becquerel et tenta de comprendre, dans le cadre de sa thèse, quels éléments chimiques émettaient des rayonnements semblables. Quels étaient-ils et à quelle intensité étaient-ils propagés ? Elle s’aperçut, alors qu’elle travaillait sur un minerai d’uranium, que celui-ci émettait plus de rayonnements que ce qu’il contenait de matière rayonnante. Plus tard, c’est elle qui nomma l'émission de ce rayonnement particulier « radioactivité ».

Son mari Pierre, lui aussi physicien, abandonna ses propres recherches pour se joindre à elle. Il lui apporta une instrumentation adaptée et participa aux expérimentations et mesures. En juillet 1898, Marie et Pierre Curie découvrirent ensemble l’élément chimique polonium à qui Marie donna le nom de sa terre natale, la Pologne. En décembre de la même année, ils découvrirent, avec Gustave Bémont, le radium.

LA RADIOACTIVITÉ EN TEMPS DE GUERRE

« Il faut se rendre compte que la radioactivité ne fut pas utilisée dès le début de la Première Guerre Mondiale », relève Natalie Pigeard-Micault, docteure en histoire des sciences, directrice adjointe du Musée Curie et autrice du livre Les femmes du Laboratoire de Marie Curie. « Ce n’est qu’à la fin de la guerre que Marie Curie reprit une idée de Pierre : fabriquer des ampoules de radon ».

À cette époque, les dangers de la radioactivité n’étaient pas bien connus. Bien au contraire, les scientifiques cherchaient à en tirer des bénéfices. Dans son laboratoire, Marie Curie eut l'idée d'utiliser les propriétés antiseptiques du radon, l’émanation du radium sous la forme d’un gaz radioactif.