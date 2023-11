L’Empire mongol n’aurait jamais vu le jour sans Börte, l’épouse de Gengis Khan

Quelques années plus tard à peine, Temüjin adopta officiellement le nom de Gengis Khan (également orthographié Chingis Khan) et devint empereur d’un groupe de tribus nouvellement unifié que le monde connaît aujourd'hui sous le nom de Mongols.

DES FEMMES D'INFLUENCE

Temüjin continua à conquérir d’autres tribus pendant des années, faisant ainsi des Mongols une force crainte qui unifiait des tribus en guerre et qui accaparait de plus en plus de terres. C’est à cette époque que Börte devint sa femme principale.

Au fil des années, l’empereur épousa au moins six femmes, accumula des centaines de concubines et aurait eu au moins treize enfants. Mais en tant que femme principale et favorite parmi les favorites, Börte fut la plus influente de toutes, et avec ce rôle lui incomba la tâche de veiller sur l’empire en expansion de son époux.

Selon Anne Broadbridge, professeure d’Histoire à l’Université du Massachussetts à Amherst et autrice de Women and the Making of the Mongol Empire, son importance devait sauter aux yeux de tous. Les femmes principales administraient leur propre ordo, c’est-à-dire leur propre foyer, et étaient assistées par d’importants effectifs. Entre les concubines, les femmes moins en vue, les troupeaux d’animaux, les bergers, les domestiques et les gardes, on était parfois plus de cent au sein d’un ménage.

Si leurs ménages étaient vraisemblablement nomades, ceux-ci étaient tout sauf compacts. Ils étaient en fait d’une ampleur vertigineuse qui attira l’attention des chroniqueurs et des peuples vaincus, qui laissèrent des archives historiques traitant de la richesse de ces femmes. Durant le règne du petit-fils de Gengis Khan, Kubilai, par exemple, les ménages des quatre femmes de l’empereur purent atteindre 10 000 personnes, domestiques et personnel compris. Les femmes voyageaient également avec des milliers d’animaux et des centaines de wagons.

Selon Anne Broadbridge, les femmes principales comme Börte occupaient vraisemblablement l’emplacement le plus prisé au sein du camp. « La hiérarchie spatiale reflète la hiérarchie sociale. »

À l’instar d’autres femmes principales, Börte présida au mariage de ses cinq filles, promises aux fils de chefs locaux afin d’élargir l’influence politique de l’empire. Elle éleva également quatre fils, héritiers des richesses et du pouvoir politique du nouvel empire, et adopta plusieurs enfants.

UNE STRATÈGE ASTUCIEUSE

Mais l’influence de Börte s’étendait bien au-delà de ses enfants et de sa yourte. Sa place dans la hiérarchie mongole lui conféra un accès convoité à son mari, qui sollicitait ses conseils sur tous types de sujets, de la politique à la stratégie militaire.

Elle sut faire bon usage de cette confiance, même lorsqu’il fallait trancher au sujet des amis les plus proches de l’empereur. L’un d’eux, Djamuqa, ami le plus proche de son époux qui l’avait aidé à la sauver après son enlèvement, devint par la suite khan du Jadaran. Quand Börte remarqua que l’alliance conclue entre les deux amis s’effritait, elle conseilla à son mari de mettre un terme à leur amitié. En 1204, Temüjin vainquit Djamuqa lors d’une bataille et le fit exécuter.

Teb Tenggeri, chaman et proche compagnon du khan, fut l’objet d’une autre intervention politique. Il avait prédit l’ascension de Temüjin et semblait ainsi en droit de se voir confier un rôle à la cour du khan. Mais il insulta le frère de Temüjin, et à la suite de cela, Börte mit le holà et insista pour que son mari châtie sévèrement le chaman.