Sacagawea, l'Amérindienne entraînée dans la conquête de l'Ouest

Selon les récits de Lewis et Clark, Sacagawea accompagnait, renseignait, traduisait, interprètait. Elle guida d’abord l’expédition dans les régions de l’Idaho et du Montana. Sa connaissance des langues Shoshone et Hidatsa lui permit de communiquer avec de nombreuses tribus rencontrées sur la route, ce qui fournit aux explorateurs de précieuses informations quant aux contextes géographiques et politiques des régions environnantes. Sa présence, ainsi que celle de son enfant facilita parfois le contact avec leurs interlocuteurs. Enfin, sa connaissance des plantes et son sang froid permirent à l’expédition de tenir bon, y compris en contexte de crise, en proie au froid et à la rudesse des éléments, notamment au niveau des montagnes rocheuses.

En août 1805, elle parvint à atteindre le territoire des Shoshones, sa terre d’origine. Sacagawea y retrouva son frère, Cameahwait, chef de la tribu, et négocia avec lui une aide pour accompagner la fin de l’expédition jusqu’au Pacifique qu’elle finit par atteindre le 15 novembre 1805 dans l'État actuel de l’Oregon. « Cet évènement va être la première étincelle qui motivera le déferlement de pionniers tout au long du 19e siècle vers l’ouest, avec la découverte d’or en Californie en 1849, le développement des pistes de bétails, des voies de chemin de fer, etc. », explique Augustin Habran. En l'espace de cinquante ans, les États-Unis ont atteint le Pacifique et possèdaient l’intégralité du territoire.

DES FIGURES DE RÉSISTANCE ET DE RÉSILIENCE

Il est difficile de déterminer à quel point Sacagawea a eu le choix de prendre part à cette expédition. Néanmoins, elle parvint, dans un contexte historique colonial complexe, à négocier les premières relations diplomatiques avec les populations autochtones rencontrées sur la route de l’Ouest. Et elle ne fut pas la seule dans ce cas. « Il se trouve que les femmes issues des nations amérindiennes ont occupé un rôle prépondérant dans la diplomatie, la négociation et la facilitation des échanges avec les colons », souligne l’historien. Son voyage témoigne de leur position alors que la colonisation occidentale gagne du terrain au cœur des territoires et des sociétés locales.

Par exemple, traditionnellement, elles occupaient un rôle central, hérité de mythes étiologiques, à la fois dans la vie politique, mais aussi religieuse des clans. Elles faisaient la guerre au même titre que les hommes, lesquels étaient parallèlement chargés de la chasse. Elles étaient également considérées comme les « mères nourricières de la communauté », responsables des foyers, de la transmission des savoirs des clans aux enfants, ainsi que de l’agriculture.

Or, aux prémices de la conquête de l’Ouest, les colons tentèrent de s’implanter sur les territoires et établirent des alliances commerciales, politiques, et bien souvent matrimoniales. Ils introduisirent progressivement des codes genrés, avec d’un côté des femmes pieuses converties à la foi chrétienne, modèles de vertu et d'obéissance, et de l’autre, des hommes pas vraiment citoyens, mais plutôt fermiers de la nation américaine. « Cette vision est en profonde rupture avec les valeurs matrilinéaires caractérisant la plupart des cinq cents nations amérindiennes de l’époque », fait remarquer Augustin Habran.

Cependant, les femmes autochtones n'étaient pas systématiquement subordonnées à cette période de la colonisation. « Elles parvenaient bien souvent à œuvrer en faveur du maintien de leur statut ancestral, caractérisé par une agentivité propre et une capacité d’autodétermination », poursuit l’historien. Cela passe notamment par leur position diplomatique au cœur des négociations, mais aussi et surtout par ce qu’il qualifie de « mimétisme stratégique », une forme de résistance par l’acculturation. Autrement dit, « on utilise les armes légales et juridiques, le langage ainsi que la technologie de la sphère coloniale pour défendre sa propre souveraineté ». Sous l’égide d’une élite métisse, la nation Cherokee va par exemple rédiger une constitution en 1827, à la fois en anglais et en langage cherokee afin de protéger son intégrité.

UN COMBAT QUI SE POURSUIT