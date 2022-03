Florence Nightingale, l'infirmière qui a révolutionné l'hôpital

En 1853, la France et l’Angleterre entrèrent en guerre avec la Russie dans ce qui est désormais connu comme la Turquie : commença alors la guerre de Crimée. Nightingale fut chargée de mener une équipe de trente-huit infirmières jusqu’à l’hôpital militaire britannique de Constantinople (désormais Istanbul, en Turquie). En arrivant, elle fut choquée de découvrir que davantage de soldats succombaient à des maladies infectieuses telles que la fièvre typhoïde ou le choléra, qu’à des blessures de guerre. Elle prit alors les choses en main, fit nettoyer l’établissement de fond en comble, puis créa des diagrammes et graphiques destinés à démontrer que, si les hôpitaux étaient plus propres, moins de personnes y perdraient la vie. Selon certaines sources, la mortalité au sein de cet hôpital aurait chuté de 40 % à environ 2 % grâce à son travail acharné.

La « femme à la lampe », surnommée ainsi par les soldats en raison de son habitude d’arpenter les couloirs afin d’aller s’occuper d’eux, rentra en Angleterre après la fin de la guerre, en 1856. Deux ans plus tard, elle devint la première femme à devenir membre de la Société royale de statistique britannique pour son utilisation de graphiques dans le cadre des soins de santé. En 1860, elle fonda la Nightingale Home and Training School for Nurses afin d’assurer une formation convenable aux professionnels de santé.

Le roi George V envoya un message d’anniversaire personnel à Nightingale pour son quatre-vingt-dixième anniversaire. Elle mourut quelques mois plus tard, le 13 août 1910. Aujourd’hui encore, les médecins, infirmiers et infirmières utilisent les méthodes de sécurité développées par Florence Nightingale, et s’assurent ainsi que la santé de leurs patients ne pourra que s’améliorer une fois entrés à l’hôpital.