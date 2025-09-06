Cette épave byzantine a transformé l’archéologie sous-marine

Et ainsi vint l’été 1961 à Bodrum. Cette fois-ci, George Bass, Anne Bass, son épouse, archéologue elle aussi, ainsi que le reste de l’équipe, dont bon nombre des membres allaient devenir des chefs de file dans le domaine de l’archéologie sous-marine, devaient fouiller l’épave byzantine au large de Yassı Ada. On demanda à Frederick van Doorninck, archéologue ayant démontré un certain talent de dessinateur sur des sites de la Grèce antique, s’il souhaitait se joindre à eux et dessiner les plans du site dont le succès de l’expédition finirait par dépendre.

« Si l’archéologie maritime devait jamais devenir un domaine à part entière de l’archéologie, nous devions nous montrer capables de prouver que nous pouvions cartographier un site de manière tout aussi valable que des archéologues travaillant à terre », explique Frederick van Doorninck. À l’époque, il ne savait presque rien au sujet des navires ou de l’architecture nautique, mais l’idée l’intéressait et il accepta de se joindre à l’équipe. Comme presque tous les membres de l’expédition, Frederick van Doorninck était un plongeur novice. « J’ai pris des cours à la YMCA, j’ai échoué, et j’ai dû les refaire une fois en Turquie, se souvient-il en riant. Je n’ai jamais aimé la plongée, mais alors pas du tout, mais une fois au fond, près de l’épave, j’oubliais tout le reste. J’étais toujours celui à qui il fallait rappeler de remonter à la surface. »

DES TECHNIQUES PIONNIÈRES

Il y avait beaucoup à voir et à faire là-dessous. Les eaux de la mer Égée autour de Yassı Ada servaient de cimetières aux navires depuis plus de mille ans et au moins une douzaine d’épaves gisaient dans leurs profondeurs, victimes d’un récif caché entourant l’île. Les vestiges d’une épave de l’époque romaine reposaient à quelques mètres seulement de l’épave byzantine.

« Le fait que l’épave où nous plongions était byzantine et datait du septième siècle était secondaire, explique Frederick van Doorninck. Nous l’avons choisie parce qu’il s’agissait d’une épave relativement complète avec de bons vestiges de la coque encore intacts et une cargaison de 800 amphores groupées en un amas compact, l’idéal pour essayer des techniques de relevé sur un site archéologique sous-marin. »

Travaillant à une profondeur de 35 mètres environ, soit la limite opérationnelle de l’équipement Aqua-Lung à l’époque, ils passèrent les trois saisons de fouilles suivantes à Yassı Ada. « Nous étions vraiment à la limite et improvisions au fur et à mesure », observe Frederick van Doorninck.

En commençant par aiguiser des rayons de vélo pour fixer les fragments de coque dégagés afin qu’ils ne soient pas emportés par le courant et par découper des bandes de linoléum pour en faire des étiquettes servant à identifier divers objets, ils s’attelèrent à un patient travail de fouille sous-marine. Ils firent appel à des forgerons locaux pour qu’ils fabriquent l’échafaudage, les grilles métalliques et les tours qui devaient leur permettre de photographier le site depuis des positions fixes. « Et quand un prototype ne fonctionnait pas, nous apprenions de nos erreurs et en concevions un autre », se souvient Frederick van Doorninck.

Parmi les observateurs intéressés figurait la marine américaine ; ses plongeurs furent atterrés en découvrant les méthodes des archéologues : ceux-ci ôtaient leurs embouts et remplissaient les amphores de bulles d’air pour les faire remonter à la surface. « Les relevés et la cartographie de précision sous-marins pouvaient présenter des applications militaires utiles », explique Frederick van Doorninck.

Cette méthode rudimentaire initiale pour envoyer les amphores à la surface céda vite la place à l’utilisation de solides paniers en métal et de ballons gonflables séparés tandis que l’équipe mettait au point de nouvelles techniques de recherche et de nouvelles mesures de sécurité qui allaient devenir la norme pour les archéologues travaillant sous l’eau. Et face aux sceptiques qui pensaient que les fouilles sous-marines demeureraient une version au rabais de l’archéologie, l’équipe faisait valoir qu’un plongeur pouvait rester en suspension au-dessus d’un site, sans le perturber, et balayer doucement les sédiments de ses mains avec une finesse impossible à terre.

Aussi marginaux qu’ils aient pu paraître dans la communauté universitaire de l’époque, Frederick van Doorninck et ses collègues n’étaient pas les seuls archéologues à ouvrir la voie dans ce nouveau champ audacieux. En Suède, des archéologues avaient entrepris de relever le Vasa, navire de guerre du 17e siècle qui avait été découvert au fond du port de Stockholm en 1956. Au Danemark, des archéologues cherchant à fouiller cinq navires de l’époque des Vikings dans le fjord de Roskilde avaient construit un batardeau (une enceinte étanche) autour des navires, puis drainé l’eau pour les mettre au jour.

Lorsque l’équipe de Yassı Ada acheva sa dernière saison de fouilles, en 1963, Frederick van Doorninck avait réussi à dresser une élévation frontale on ne peut plus détaillée d’un navire marchand byzantin de soixante tonnes datant du septième siècle. Il s’agissait d’un bateau dont la conception privilégiait la vitesse à la capacité de transport et qui était bien équipé : onze ancres, un vaste assortiment d’outils et suffisamment de clous et de plaques de plomb pour que le charpentier du bateau puisse effectuer des réparations en mer si nécessaire. Ceux qui se trouvaient à bord mangeaient probablement bien également. Le navire était doté d’une cambuse raffinée avec un toit en tuiles et aménagée pour préparer et servir des repas élaborés avec style. « Ces installations sont, à ma connaissance, sans équivalent parmi les épaves méditerranéennes de l’Antiquité ou du Moyen Âge à avoir été mises au jour, s’étonne Frederick van Doorninck. Le navire était en mesure de fournir nourriture, boisson et hébergement à un grand nombre de personnes et ce de manière digne à une époque où les passagers apportaient normalement leurs propres provisions et dormaient sur le pont. »