La dépouille découverte à Notre-Dame serait celle de Joachim Du Bellay

Les chercheurs se sont alors penchés sur la biographie du poète, qui au 16e siècle s'est fait connaître comme l’un des premiers à avoir utilisé la langue française - et non le latin - dans ses compositions. Mais c'est au 19e siècle que son œuvre, revisitée, gagna en popularité. Cela s’explique par le contexte historique de l’époque qui « exigeait de faire rayonner la langue française dans le monde entier », explique Crubézy. « Pour ces raisons, on a célébré Joachim du Bellay qui chantait la gloire de la France et du roi ». Dans son poème Heureux qui comme Ulysse, il écrivait ainsi :