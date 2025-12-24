Première Guerre mondiale : sur le champ de bataille, le Noël improvisé des soldats américains

Sur la route qui relie Damvillers à Peuvillers, près de l’hôpital aux Grèves, ancien point d’évacuation allemand pour les blessés de Verdun, je progressais dans le brouillard, tout cliquetant, une ordonnance à cheval à mon côté, nos montures pataugeant jusqu’au boulet dans la boue et l’eau. Nous avions quitté la brigade avant le lever du soleil pour rejoindre l’église de Peuvillers où les hommes du troisième bataillon tenaient un office matinal où l’on chanterait des hymnes de Noël.

LES SALUTATIONS D’UN FACTIONNAIRE

Un factionnaire posté en bord de route exécuta le « Présentez armes » et le claquement de la sangle de son fusil retentit sèchement dans l’air vif du matin. À peine eûmes-nous le temps de nous souhaiter « Merry Christmas ! » – « Vous de même ! » que nous nous éloignions ; mais la journée s’annonçait déjà différente pour nous deux. C’était Noël, après tout, malgré les 5 000 kilomètres de mer qui nous séparaient de chez nous, malgré les champs de bataille dévastés et boueux qui nous entouraient et malgré les tombes de nos camarades qui, par centaines, gisaient ici et là le long des bois de la Meuse, des rangées ordonnées de la côte 378 au grand cercle de croix qui ceint les hauteurs de Montfaucon, de l’autre côté du fleuve, témoignage silencieux de l’assaut de celles-ci.

Davantage d’hommes apparurent alors que je poursuivais ma route, marchant en petits groupes vers Peuvillers. Je vis que certains portaient des brins de houx ou de gui glissés avec désinvolture au flanc de leur calotte. On lançait des « Merry Christmas ! » tandis que d’autres arrivaient de leurs quartiers improvisés le long du chemin.

Un groupe passa près de moi de la plus joyeuse des façons, chantant avec entrain les bons vieux chants de Noël. Ils s’étaient levés avant l’aube et marchaient autour de leurs huttes dans la boue en chantant les airs traditionnels de Noël ; « Silent Night », « Little Town of Bethlehem », « Good King Wenceslas » et les autres.

La boue était partout ; la route en était recouverte de plusieurs centimètres et à travers elle pataugeaient les hommes en kaki, rameau vert au calot et chansons guillerettes aux lèvres, résolus à faire briller l’esprit de Noël aussi vivement qu’au pays.

CHANTS DE NOËL À L’ÉGLISE DU VILLAGE

À six heures et demie, l’église du village était remplie. Rangée après rangée, des hommes emplissaient la nef, leurs vestes en cuir vieillottes luisant à la lueur des bougies qui descendait du chœur. Haut sur le mur situé à l’est, un grand trou dans la maçonnerie témoignait de l’explosion sauvage d’un obus. Je m’aperçus qu’on l’avait partiellement comblé avec des branches de houx. Les hommes avaient rassemblé de grandes quantités de verdure à cet effet la veille.

De petits morceaux de vitraux, derniers vestiges de fenêtres autrefois magnifiques, s’accrochaient çà et là aux cames de plomb tordues qui maillaient l’intérieur des arches de pierre. Ces fenêtres du chœur, de la nef et du sanctuaire avaient autrefois fait la splendeur de l’église, elles étaient des offrandes louangeuses et dévouées de la main d’un artisan patient qui les avait assemblées voilà des siècles, morceau par morceau, chaque nappe de couleur à sa place désignée, maintenue par des bandes de métal, l’image achevée délimitée par son cadre dentelé de pierre ciselée et par son arc pointu. Mais tout cela avait disparu, toute leur gloire était réduite à quelques étoiles de couleur vive qui piégeaient la lueur du matin et perçaient de dards de lumière la pénombre de la nef.

La petite église vibrait de vert. Durant toute la veille de Noël, les hommes du bataillon avaient travaillé, certains allant couper le houx et le traînant dans les bois, d’autres pataugeant dans les eaux des marais et grimpant à de grands peupliers pour y cueillir le gui qui poussait en grappes haut dans les branches. On avait amassé du lierre en longues cordes que l’on avait enroulées autour des piliers de la nef. L’autel, le chancel, le chœur et le transept éclataient et vibraient de vert. On en avait même suspendu aux murs, de sorte que je dus m’y prendre à deux reprises pour distinguer le plâtre criblé d’éclats d’obus au-dessous ou encore les stations du Chemin de croix en lambeaux dans leurs cadres.

UNE SCÈNE INOUBLIABLE

Cèdre, épicéa, houx, lierre, gui, partout les décorations de Noël, partout un souffle frais et sain venu de l’extérieur, à tel point que la vieille église toute cassée dut se croire jeune à nouveau, frissonner de sentir en ses murs un esprit de révérence qui avait déjà adouci les cicatrices de guerre, les cachant sous les couronnes de houx et les guirlandes.

L’office fut bref et simple ; on chanta quelques vieux cantiques, puis l’on célébra l’Eucharistie. Le fait que la liturgie suivît celle de l’Église épiscopale n’importa pas aux hommes de confessions différentes présents dans la nef. Il était curieux de noter combien la rude et universelle épreuve du combat, les privations et sacrifices communs, avaient effacé tout sentiment de division religieuse.

Plus tard dans la journée, d’autres offices se tinrent à Réville et dans les villages voisins, mais en dépit de chants plus recherchés et de la participation de fanfares régimentaires, l’effet impressionnant de l’office des cantiques à l’aube y faisait défaut.

La scène dans cette église en ruine à Peuvillers était inoubliable ; la lumière naissante qui scintillait à travers les vestiges de vieux vitraux sur la foule des uniformes à moitié cachés le long des allées, sous les voûtes, dans l’ombre. C’était une image digne du Moyen Âge, accentuée par les vêtements blancs du prêtre qui se tenait en hauteur dans le chœur conique.

« AMI OU ENNEMI »

Près de la porte de l’église, alors que nous quittions les lieux, je vis des hommes attroupés autour d’un rocher, d’une sorte de monument brut. Il avait à l’évidence été placé là, dans le cimetière, par l’ennemi lorsqu’il occupait la plaine de la Woëvre. Une inscription, gravée de manière ostensible en allemand sur la face du rocher, disait :

« Amis ou ennemis / Dans la mort unis / À ceux tombés dans la défense / De leur patrie / 1914. »

Par une curieuse coïncidence, ce monument de fraternité et de pardon entre ennemis, chose rare dans cette guerre de ressentiment et de haine nationale, se tenait précisément dans le cimetière où, pour la première fois depuis plusieurs mois, nos hommes eurent l’occasion d’assister à un service religieux.

Mis bout à bout avec la fin du conflit quelques semaines à peine auparavant et avec les chants de Noël de paix et de bienveillance que nous venions de chanter, cela contribua grandement à nous montrer que certains Boches, au moins, avaient été des hommes capables de respecter les morts et de reconnaître les sacrifices dictés par le patriotisme, qu’importe le pays d’origine.

UN STADE DE BOUE

À midi, l’effet réconfortant du soleil s’était depuis longtemps dissipé et la journée de Noël était retournée à l’habituelle bruine du nord-est de la France. Eût-il été possible de produire plus de boue, une boue plus profonde, plus visqueuse, la vallée de la Meuse l’aurait probablement fait, mais la limite avait été atteinte voilà plusieurs semaines.

Les champs étaient tout à fait impraticables. Là où la terre n’était pas criblée de cratères géants remplis d’eau ne se trouvait qu’une argile brune et jaune d’une consistance telle qu’elle collait à nos semelles cloutées et ne voulait plus s’en détacher. Cela était déjà gênant, mais elle continuait à s’agglomérer autour de nos chaussures, à chaque pas, à un rythme si alarmant que nous devions nous munir d’un bâton et en détacher chaque minute d’énormes morceaux sous peine de nous retrouver immobilisés faute de pouvoir bouger les pieds.

Les routes, ce qu’il en restait après quatre années de guerre, d’absence d’entretien et de bombardements, étaient un peu meilleures. Elles étaient bien boueuses, elles aussi, mais seulement sur une profondeur de cinq à sept centimètres, et la boue était plus dégoulinante et gadouilleuse et reposait sur un fond à peu près solide. Cela fut d’une grande aide, car nous pouvions patauger assez confortablement pour ne pas avoir à nous arrêter. Il n’est pas exagéré de dire que nous, Américains, ne savions pas que la boue pouvait être ainsi avant de l’avoir connue dans son pire état dans les plaines de la Meuse et de la Woëvre.

Les plans pour le jour de Noël prévoyaient des jeux d’extérieur dans l’après-midi. Cela semblait être ce qui se rapprochait le plus d’un vrai Noël à la maison étant données les circonstances. Les perspectives étaient loin d’être encourageantes, il est vrai, mais qu’il soit dit à la gloire du soldat américain qu’il triompha de tous les obstacles. Le premier problème fut de trouver un lieu pour organiser ces activités sportives. À l’évidence, nous ne pouvions pas utiliser les champs, car on ne peut pas courir là où l’on ne marche déjà pas, ni sauter là où l’on peine à ramper. Finalement, nous dûmes nous rabattre sur la route.

Cent mètres, deux cents, saut en longueur, saut en hauteur, course à la patate, course en sac, course à trois jambes, course de relais, lutte « Yorskhire », pas un homme en uniforme ne s’abstint. Les Winners, menés par l’adjudant-chef, luttèrent dans la boue et dans la pluie contre les Dashers, commandés par le premier sergent de brigade.

Plus la boue allait profond, plus la rivalité était grande et plus les hommes se démenaient. Ainsi, dans le vallon éventré par les obus, avec sa petite ruine de Réville, résonnèrent les cris de joie les plus étranges qu’il m’ait été donné d’entendre.

Le général de brigade lui-même descendit de sa cabane sur le flanc de colline, avança péniblement dans la boue et contourna les cratères d’obus pour atteindre un point de vue privilégié sur un talus en surplomb de la route. Là, l’homme qui avait pris Grandpré, et ainsi brisé la clé de voûte de la résistance allemande à l’offensive Meuse-Argonne, resta tout l’après-midi durant dans le brouillard et la pluie battante, criant ses encouragements aux coureurs avec le même esprit qui, quelques semaines auparavant, l’avait poussé à porter lui-même un bataillon de première ligne vers l’avant alors que toute avancée semblait impossible.

UNE ÉNIGME POUR LES FRANÇAIS DU CRU

Alors que l’on mettait toujours plus de cœur à l’effort, nos cris et notre vacarme redoublèrent, les Hip, hip, hip, hourra ! qu’il nous arrivait de répéter trois fois à la suite, attirèrent l’attention des rares réfugiés et poilus français présents dans le voisinage. Ils restèrent un long moment sur le bord de la route, essayant en vain de comprendre ce qui pouvait bien se passer. Mais c’en était trop pour eux. D’abord des chants de Noël à l’aube, puis des courses folles et des sauts et tirages de corde dans la boue, tout cela dépassait leur entendement. Haussant les épaules et secouant la tête de manière éloquente, ils s’en allèrent.