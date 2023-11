Cuisiner des cuisses de grenouilles : une invention britannique ?

Que cela plaise ou non, on associe souvent les grenouilles aux Français.

Les fragments osseux découverts ont été datés et seraient vieux de 10 000 ans. « C’est bien antérieur à la première description faisant état de Français mangeant des grenouilles », indique le superviseur des fouilles, David Jacques, de l’Université de Buckingham. « Les plus anciennes sources faisant état de Français mangeant des grenouilles se trouvent dans les annales de l’Église catholique du 12 e siècle. »

L’histoire de la grenouille en tant que mets est, dans le meilleur des cas, trouble. Mais selon David Jacques, il n’est pas surprenant que des chasseurs-cueilleurs se soient nourris de petits animaux tels que les grenouilles et les crapauds. « Il est tout à fait possible qu’ils aient constitué une source de protéines utiles et une source de nourriture rapide assez pratique à cuisiner. »

Par exemple, dans The Accomplisht Cook, livre de cuisine du 17e siècle de l’Anglais Robert May, on trouve une recette de tarte comprenant des grenouilles vivantes qui « cause[raient] beaucoup de plaisir » et inciteraient les dames à « sautiller et à crier ».