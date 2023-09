Gef, la mangouste "parlante" qui défraya la chronique

Gef était plein d’esprit, expérimenté et moqueur, et la famille commença à lui laisser de la nourriture et à avoir de longues conversations avec lui. En retour, la mangouste chassait des lapins pour la famille, lui racontait des légendes et des contes de fées et lui faisait des blagues. « Je vais fendre l’atome ! Je suis la cinquième dimension ! Je suis la huitième merveille du monde », se serait un jour exclamé Gef. Il leur aurait aussi dit qu’il pourrait tous les tuer, mais qu’il ne le ferait pas. UN AMI DE LA FAMILLE

Les trois membres de la famille Irving affirmaient pouvoir entendre Gef et converser avec lui et qu’il tenait parfois des propos morbides tout en manifestant une affection particulière pour Voirrey. Leurs affirmations selon lesquelles leur maison était hantée par un animal invisible doué de parole suscitèrent l’intérêt de la population locale et valurent à Gef le surnom d’« épouvantail de Dalby », en référence au nom du village le plus proche.

Les journalistes eurent vent de l’histoire et affluèrent sur l’île, désireux de découvrir si les Irving n’étaient que de gais plaisantins ou les auteurs d’une véritable escroquerie. Mais les Irving se révélèrent énigmatiques : même si Gef faisait du bruit en présence d’autres personnes, il ne s’adressait que rarement aux étrangers, et les Irving ne purent apporter de preuve réelle de son existence.

Néanmoins, comme l’a écrit un journaliste en 1931, « ces gens qui prétendent entendre la voix de l’étrange belette semblent sains d’esprit, honnêtes et responsables et ne sont pas susceptibles de se livrer à une plaisanterie délicate, longue à n’en plus finir et peu rentable pour faire parler d’eux dans le monde entier ».

UNE RENOMMÉE MONDIALE, DES ALLÉGATIONS PARANORMALES