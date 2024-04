Baarle : la frontière la plus étrange du monde se trouve entre les Pays-Bas et la Belgique

La frontière disparait en 1810, lorsque Napoléon intègre la région à la France. Et n’existe pas non plus lors de la création des Pays-Bas en 1815. Elle réapparaît en 1839, quand la Belgique devient indépendante. Mais les discussions sur la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas en 1843 ne sont pas concluantes, les deux parties n’arrivant pas à se mettre d’accord. Le traité de Maastricht de 1843 ne définit donc pas la frontière entre les deux pays entre les bornes 214 et 215. On se fonde alors sur un relevé cadastral de 1841, qui établissait la nationalité de chaque parcelle en fonction de diverses ventes et d’échanges de terrains conclus dans le passé entre les seigneurs de Bréda et les ducs de Brabant. Ce relevé correspond approximativement à la répartition des terres de 1198.