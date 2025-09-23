La Première Guerre mondiale a poussé National Geographic à se lancer dans la cartographie

« Tout au long des années 1930, les plus importantes missions de relevés et de cartographie conduites par le gouvernement fédéral des États-Unis ont été principalement orientées vers le territoire national, dans le cadre de programmes comme l’Institut d’études géologiques des États-Unis et l’Institut des côtes et de la géodésie », explique-t-il. En conséquence, les agences fédérales, ainsi que les membres de la Society, se tournèrent vers National Geographic pour obtenir de l’aide quand les États-Unis entrèrent en guerre.

Peu après l’attaque surprise sur Pearl Harbor, des responsables de la Maison-Blanche demandèrent à la Society de fournir au président Roosevelt des cartes susceptibles de l’aider à situer diverses îles reculées du Pacifique qui ne figuraient pas sur leurs cartes.

James Darley accéda volontiers à cette demande. Moins d’une semaine plus tard, Gilbert Grosvenor offrit au président un meuble à cartes fait à la main conçu et fabriqué par des membres de la Society.

Fabriqué en acajou, ce meuble ingénieux pouvait contenir plusieurs cartes roulées que le président et ses conseillers pouvaient facilement consulter grâce à un système de rouleaux évoquant des stores pour fenêtres. Mieux encore, les cartes étaient régulièrement mises à jour par des cartographes de National Geographic constamment à la recherche de nouveaux moyens de produire les cartes les plus précises, les plus détaillées et les plus lisibles du monde.