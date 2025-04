Nussbaum, la base secrète nazie qui se trouvait dans l'Arctique

Même ainsi, les Allemands parvinrent à mettre en place une dernière base météo, celle-ci éloignée de toutes les colonies habitées de l’île de Spitsbergen. L’opération Haudegen établit une station météorologique sur la côte nord de l’île inhabitée Nordaustlandlet, qui commença à transmettre des informations à la Gestapo allemande de Tromsø, au Nord de la Norvège, à parti du 9 septembre 1944. Elle fut épargnée durant tout le reste de la guerre, en partie protégée par son isolement. Mais ce même aspect qui jouait dans sa défense desservait les soldats allemands qui y étaient stationnés. Peu de temps après le suicide d’Hitler, Tromsø leur ordonna de détruire leurs bulletins météo ainsi que tout autre document secret de la base, et de se préparer à une opération de sauvetage terrestre. Mais les secours ne vinrent jamais et, le 24 mai, plus aucun signal ne fut reçu de la part de Tromsø. Uniquement munis d’un canot à rames, les soldats allemands laissés pour compte n’avaient aucun moyen de quitter cette île et toute tentative d’attirer les bateaux qui les approchaient fut infructueuse.

Ces onze hommes durent se débrouiller seuls sur l’une des îles les plus inhospitalières de la planète. Ils firent du mieux qu’ils purent, continuant leurs travaux météorologiques et scientifiques tout en attendant des nouvelles d’Allemagne. Enfin, en août, alors que la perspective de devoir passer un autre hiver sur cette île commençait à poindre, ils se résignèrent à appeler à l’aide sur les fréquences alliées. Au début du mois de septembre, leur signal fut entendu par la Norvège, qui envoya un navire les chercher, et accepter leur capitulation.

Ce furent les derniers soldats de l’armée d’Hitler à se rendre. PLUS DE TRACES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

On ne trouve pas facilement de quoi construire au Svalbard. Au-delà de la limite forestière, tout, même le bois, doit être importé. Les bâtiments ne restent pas vides bien longtemps : s’ils ne peuvent être réutilisés, ils sont démantelés et leurs matériaux sont redirigés vers d’autres projets plus utiles. Ce fut le sort réservé à Nussbaum, la base fut déconstruite après la guerre et il n’en resta vite plus rien que des détritus. Mais en 1992, la Norvège fit voter le Cultural Heritage Act (la loi sur l’héritage culturel) qui déclare que tout objet antérieur à 1946 ne doit être dérangé. Ainsi, tout sur l’île qui ne fut pas naturellement pris par la glace, resta en place. Durant trois décennies, ce champ d’épaves rouillées resta tel quel, un souvenir imperturbable de la guerre et un musée en plein air, racontant une histoire vieille de quatre-vingts ans.