Guerre en Ukraine : réfugiés du jour au lendemain

Une fois arrivés à la frontière, il a été temps pour eux de se séparer. En effet, les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans ont reçu l’ordre de rester dans leur pays afin de participer à la résistance, accompagnés de femmes qui ont choisi de prendre les armes pour la première fois et de petites armées de civils qui leur préparent de quoi manger… et des cocktails Molotov. Son mari serait chargé d’aider son église à se préparer à recevoir les personnes évacuées de Kiyv. Selon Irina, juste avant de partir, « il s’est tourné et est tombé en larmes. »

Ensuite, accompagnée de ses enfants et de leur chien, elle a fui.

Ils font désormais partie de l’une des plus importantes vagues de réfugiés enregistrées depuis des décennies, essayant tous et toutes de trouver leur propre coin chaud dans une Europe indignée et à cran. Craignant pour leur propre sécurité, les Européens ont accueilli les individus qui composent cet épuisant exode : certains sont des visiteurs internationaux qui étaient en Ukraine, d’autres des survivants des conflits avec les séparatistes soutenus par Moscou qui durent depuis des années à l’est du pays, et la plupart sont des familles divisées dont les esprits n’ont, quant à eux, pas encore été brisés.