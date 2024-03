Ces trois femmes samouraïs ont marqué l'histoire du Japon féodal

Le Japon fut un État guerrier pendant des siècles et comptait dans ses rangs des femmes parmi les plus redoutées du pays. Sauf au cours d’une brève période au 14e siècle, l’empereur n’était rien de plus qu’un prête-nom ; c’est le shogun, le commandant militaire du pays, qui jouissait de tous les pouvoirs.

Au 12e siècle, sous le premier shogun Yoritomo Minamoto, les femmes faisaient office d’agents de police locaux et remplissaient des obligations militaires en approvisionnant les soldats et en défendant elles-mêmes des domaines féodaux. Sous le règne de la famille Minamoto (connu sous le nom de shogunat de Kamakura), les filles et les fils jouissaient généralement de droits de succession égaux.

« Le shogunat de Kamakura n’aurait sans doute pas existé sans les femmes », observe Mike Wert, maître de conférences en histoire de l’Asie de l’Est à l’université Marquette et auteur du livre intitulé The Samurai: A Concise History (Une brève histoire des samouraïs).

Les femmes samouraïs ont perdu en importance après la fin du shogunat de Kamakura, leur rôle restant principalement cantonné à des manœuvres politiques par le mariage. Mais pendant les guerres civiles de la période Sengoku (du 15e au 17e siècles), où les sièges étaient fréquents, il était de la responsabilité de la maîtresse des lieux de superviser la défense du château en l’absence de son mari. Celle-ci et son entourage s’entraînaient à utiliser un poignard pour se défendre, et si tout était perdu, pour préserver leur honneur à tout prix.

L’apprentissage des arts martiaux aux femmes samouraïs variait grandement d’une famille à l’autre. Certaines le voyaient comme un moyen de s’acquitter d’un rôle spirituel les préparant à leur vie de femme mariée et à la maternité. D’autres, notamment les femmes samouraïs d’Aizu, prenaient l’entraînement militaire très au sérieux.

« Les guerrières d’Aizu recevaient des cours de combat approfondis et apprenaient notamment à manier la hallebarde », a écrit Diana E. Wright dans son livre Female Combatants and Japan’s Meiji Restoration: the Case of Aizu (Femmes combattantes et restauration de Meiji au Japon : l’exemple de Aizu). « Elles étaient éduquées pour manier aussi habilement “la plume et l’épée” ; elles étaient également endoctrinées avec la croyance que leur devoir était d’abord de protéger leur domaine et leur seigneur, puis leur famille. »

TOMOE GOZEN, UNE GUERRIÈRE TRANSFORMÉE EN LÉGENDE

Si Tomoe est sans doute l’une des guerrières les plus célèbres du Japon, certains aspects de sa vie demeurent incertains. Elle aurait joué un rôle important dans les victoires du seigneur samouraï Yoshinaka Minamoto pendant la guerre de Genpei face au clan Taira.

A-t-elle seulement existé ? Tomoe n’est en effet mentionnée nulle part dans l’Azumi Kagami, la principale source d’informations pour la guerre de Genpei. « La biographie de Tomoe relève tant de la légende qu’il est impossible de déterminer où s’achève la réalité historique et où commence le récit littéraire », observe Steven T. Brown.

Certaines sources s’accordent toutefois dans l’ensemble sur des moments clés de sa carrière militaire. Tomoe serait ainsi entrée au service de Yoshinaka Minamoto (surnommé Kiso) en 1181, lorsque les deux guerriers avaient entre vingt et trente ans.

Selon le Genpei seisuiki, une version étendue de la chronique originale intitulée Le Dit des Heike, elle a ramené sept têtes de sa première bataille et est devenue l’un des principaux subordonnés de Kiso, menant un millier de ses cavaliers à la victoire face au clan Taira à Tonamiyama en 1183.

Son exceptionnelle carrière militaire a pris fin en 1184 à Awazu, non pas contre le clan Taira, mais contre une autre branche du clan Minamoto. Après que Kizo s’est emparé de la capitale et a brûlé le palais, son cousin Yoritomo décida de s’opposer à lui près de la ville d’Otsu.

Contre toute attente, et avec Tomoe à ses côtés, Kiso a combattu jusqu’au bout face aux troupes de son cousin. Selon certains témoignages rapportés dans Le Dit des Heike et voyant qu’il ne restait plus qu’une poignée de ses partisans, il ordonna à la guerrière de fuir. Avant d’ôter son armure pour toujours, Tomoe parvint à accomplir une dernière prouesse.

Elle aurait défié un habile samouraï dénommé Moroshige Onda avant de le désarçonner et de le décapiter net.

Le victorieux Yoritomo établit le premier shogunat à Kamakura et donna naissance à l’ère des guerriers. Quant à Tomoe, elle aurait vécu, selon une source, jusqu’à l’âge de quatre-vingt-dix ans après la défaite des troupes de son seigneur.

HANGAKU GOZEN, AUSSI BELLE QUE REDOUTABLE

Après la guerre de Genpei, Hangaku est demeurée fidèle au clan Taira vaincu et a pris part à la tentative manquée de coup initiée contre le clan Minamoto en 1201. Conscients que le shogun enverrait l’armée pour les capturer, les conspirateurs se réfugièrent au nord dans le bastion du clan, peut-on lire dans l’Azuma Kagami. Le neveu d’Hangaku rassembla les troupes à l’extérieur du château familial à Torisaka, tandis que la samouraï organisait la défense de l’édifice.

L’armée de son neveu fut écrasée, et Hangaku dut repousser l’armée du shogun seule. Torisaka était une structure en bois assez modeste, qui n’offrait qu’une protection limitée à sa petite garnison.