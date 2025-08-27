Madame de Maintenon : une ambitieuse roturière à Versailles

Ils se lièrent d’amitié au début des années 1670, alors que Françoise approchait de la fin de la trentaine. Le lien entre le monarque et la gouvernante s’étoffa encore lorsqu’elle quitta Paris avec les enfants pour s’installer à Saint-Germain-en-Laye ; on dit que Louis, sous la douce influence de Françoise avait décidé de légitimer la descendance que lui avait donnée Madame de Montespan. Louis et Françoise passèrent de plus en plus de temps ensemble, à s’entretenir de sujets profonds et le roi lui témoigna son estime en lui offrant de généreux avantages pécuniaires.

Françoise se servit de cet argent pour acquérir un château de style Renaissance à Maintenon et Louis XIV lui octroya le titre de marquise de Maintenon. Les historiens estiment qu’une relation amoureuse aurait commencé entre le roi et Madame de Maintenon vers 1680. Selon les spéculations de certains, il se serait lassé des excès et caprices de Madame de Montespan et était enfin prêt à s’installer avec quelqu’un de stable et de sérieux. La pieuse Madame de Maintenon était la candidate idéale – il arrivait que le roi la surnomme « Votre Constance » – et une amitié solide existait déjà entre les deux. Louis, alors d’âge mûr, avait également été confronté à la maladie au cours des années qui venaient de s’écouler et commençait à sentir le poids de sa propre mortalité.

« C’était un homme de foi, rappelle Veronica Buckley. Il avait peur de mourir et d’aller en enfer. »

En effet, à cette époque, l’on remarqua des changements chez le souverain ainsi qu’à la Cour. Les fêtes débauchées cessèrent et Madame de Montespan, à sa grande peine, fut officiellement écartée au profit de celle qui avait été son amie. À la demande de Madame de Maintenon, ce séducteur invétéré commença à faire preuve d’un comportement plus clément vis-à-vis de son épouse, la reine Marie-Thérèse, alors qu’elle vivait ses dernières années.

Quelques mois après le décès de la reine, en 1683, le roi de France et Madame de Maintenon se marièrent lors d’une cérémonie nocturne et intime. En raison de son statut social inférieur, on tint l’union secrète, bien que de nombreux courtisans aient soupçonné la vérité. Après le mariage, Louis XIV abandonna le batifolage qui avait caractérisé sa vie jusqu’alors et mena une existence plus vertueuse, un changement que les historiens attribuent à l’influence de sa dévote épouse.

Si le roi était épris d’elle, tout le monde à la Cour n’appréciait pas cette ancienne roturière dont les appartements à Versailles jouxtaient ceux du roi. « Vieille sorcière », « vieille putain » ou encore « crotte de souris » sont quelques-uns des sobriquets insultants dont la princesse Palatine, belle-sœur du roi, affublait cette seconde épouse dans des lettres adressées à des proches. Dans ses mémoires, le duc de Saint-Simon brosse quant à lui le portrait d’une hypocrite manipulatrice et avide de pouvoir.

« Elle était très belle, elle était très intelligente, elle avait une grâce naturelle et une autorité innée, et pourtant elle ne venait de nulle part et les gens n’aiment pas ça, explique Veronica Buckley. Surtout dans un contexte où le rang est tout, on était volontiers hostile : “Mais pour qui se prend-elle ?” »

D’après Christine Adams, professeure au St. Mary’s College, dans l’État américain du Maryland, et co-autrice d’un livre sur les maîtresses royales en France, les historiens du 19e siècle ont en outre injustement diabolisé Madame de Maintenon, lui reprochant par exemple la décision du roi de révoquer l’Édit de Nantes, qui eut pour effet de soumettre les huguenots du pays à de nouvelles persécutions et violences.

« L’historiographie la concernant est très partagée », affirme-t-elle, tout en reconnaissant que comme la plupart des membres de la Cour de Versailles, la reine sans couronne avait un côté impitoyable. « Je pense que nous avons tous été influencés par cette sorte de légende noire la concernant. »

Son influence réelle à la Cour demeure également un sujet de débats entre les historiens.

« Louis XIV ne voulait pas de Madame de Maintenon au sein de son gouvernement, il la voulait dans son lit », plaisantait Jean Cordelier dans la biographie qu’il lui consacrait en 1955. Mais de nombreux spécialistes actuels ne sont pas de cet avis et affirment qu’elle joua un rôle central dans le gouvernement du Roi-Soleil.

Dans un ouvrage, Mark Bryant avance qu’à un certain moment, le pouvoir de Madame de Maintenon à Versailles rivalisait avec celui des ministres, notamment durant la guerre de Succession d’Espagne, lorsqu'en plus de « participer à des discussions conciliaires, elle recevait et nommait des ambassadeurs et contribuait à la modification des politiques gouvernementales ».

« Elle jouissait clairement d’un pouvoir énorme en tant que conseillère politique ; leurs conseils se tenaient dans ses appartements, révèle Christine Adams. La personne qui est le canal le plus influent pour obtenir les faveurs du roi est une personne jouissant d’un pouvoir politique. »

C’est toutefois le pensionnat qu’elle fonda à Saint-Cyr, non loin de Versailles, qui semble l’avoir particulièrement passionnée. Les élèves de la Maison royale de Saint-Louis étaient des jeunes filles paupérisées d’extraction noble – un peu comme elle – à qui l’on donnait une éducation d’élite et on fournissait une dot. À la mort de Louis XIV, en 1715, Madame de Maintenon se retira dans cette école où elle continua de recevoir d’illustres visiteurs, dont Pierre le Grand. Elle mourut quatre ans après son époux le roi, à l’âge de quatre-vingt-trois ans, et fut enterrée dans la chapelle de l’école.

Situé à moins d’une heure en train de Paris, le château de Maintenon est entouré de splendides jardins fleuris dessinés par André Le Nôtre, célèbre jardinier à l’origine des jardins du château de Versailles. Chaque printemps, 15 000 tulipes y fleurissent et tout au long de l’année, les visiteurs peuvent visiter l’intérieur et admirer divers effets personnels, notamment une bibliothèque remplie de ses ouvrages favoris. Le grand portrait de la marquise, peint à l’huile par Pierre Mignard, est également accroché dans le château. On y voit une femme corpulente d’âge mûr vêtue d’une robe en brocart doré et d’une cape bleu roi. Elle tient un livre ouvert dans la main gauche et semble contempler pensivement les spectateurs.

Vers la fin de sa vie, Madame de Maintenon brûla des milliers de lettres personnelles, dont la plupart de sa correspondance avec Louis XIV. D’autres lettres furent perdues au 19e siècle lors d’un incendie au Louvre.

« Ma vie a été un miracle ! », aurait-elle confié à une amie dans ses dernières années.