L'histoire de la célèbre chasse aux sorcières de Salem

Les statistiques ne sont qu'un moyen parmi d'autres d’illustrer les tristement célèbres procès des sorcières de Salem. En seulement seize mois, entre février 1692 et mai 1693, un peu moins de deux cents personnes, essentiellement des femmes, furent accusées de pratiquer la sorcellerie à Salem, dans le Massachusetts colonial. Sur toutes ces personnes, près de trente furent condamnées et dix-neuf exécutées par pendaison.

Salem aurait cependant pu ne jamais être le théâtre de ces accusations en masse, procès et exécutions sans cette confluence à la fois de personnalités et de facteurs individuels. Ces forces bouleversèrent une communauté puritaine et la vie de ses membres. Découvrez ce qui amena les procès des sorcières de Salem et pourquoi il convient, encore aujourd’hui, de se remémorer ce qui s’y déroula.

LES ORIGINES DE CETTE CHASSE AUX SORCIÈRES

Commençons par faire tomber les mythes. « À l'époque coloniale, à Salem, il n'y avait pas de femmes au visage vert portant des chapeaux pointus qui remuaient des [potions dans des] chaudrons et jetaient des sorts », démystifie Bridget M. Marshall, professeure d'anglais à l'université du Massachusetts, à Lowell, qui a rédigé des écrits sur les procès historiques de sorcières. En règle générale, les accusations de sorcellerie visaient plutôt des femmes dont le comportement dérangeait les membres de leurs communautés très unies et profondément religieuses. Il était fréquent qu’elles touchent également les membres les plus impuissants de la communauté, tels que les femmes pauvres ou de couleur, des personnes qu'il était aisé d'accuser de sorcellerie.

Les procès de sorcellerie n'étaient pas l'apanage de Salem. En Europe, la chasse aux sorcières constituait une véritable préoccupation entre les 15e et 18e siècles, période au cours de laquelle près de 100 000 personnes, principalement des femmes, furent poursuivies car accusées d’avoir conspiré avec le diable et accompli des actes hérétiques comme jeter des sorts. Ce tourment se propagea avec la colonisation européenne, l’agitation sociale et les changements religieux, ainsi que politiques, qui avaient lieu à Salem, ouvrant ainsi la voie aux accusations de sorcellerie.

Comme d'autres villes de la colonie de la baie du Massachusetts tenue par les Anglais, Salem était peuplée de colons puritains. Ils vivaient chaque jour aux côtés des habitants indigènes de la région, de personnes africaines réduites en esclavage et d'un nombre croissant de réfugiés, déplacés de ce qui est aujourd'hui le Canada et New York à cause de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, un conflit entre la France et une coalition de puissances européennes qui fit rage entre 1688 et 1697. Ces nouveaux habitants poussèrent Salem aux limites de ses ressources, alimentant les rivalités personnelles déjà intenses entre les villageois et leurs leaders religieux, ainsi que les responsables gouvernementaux.

LA PREMIÈRE ACCUSATION DE SORCELLERIE

Salem parvenant difficilement à garder un pasteur de manière permanente, le responsable d'église constituait l’un des sujets de discorde les plus tenaces. Après de multiples tentatives, la congrégation de l'église du village recruta le révérend Samuel Parris. Son mandat fut marqué par une controverse plus grande encore en raison de ses opinions strictes et orthodoxes, ainsi que des querelles au sujet de son salaire.

En janvier 1692, sa fille de neuf ans, Elizabeth, et sa nièce Abigail Williams, âgée de onze ans, commencèrent à faire des sortes de « crises » après avoir joué à des jeux de divination. La doctrine puritaine considérait de tels amusements comme pernicieux.