Loin d'être une invention moderne, le soutien-gorge existe depuis l'Antiquité

À l’époque, expliquent les historiennes du textile Rachel Case, Marion McNealy et Beatrix Nutz, les fortes poitrines n’étaient pas à la mode. C’est pourquoi les femmes portaient des vêtements de soutien pour atténuer la taille de leur poitrine et prévenir les remarques sur leur corps. Vieux de 600 ans, les « sacs à seins » découverts au château de Lengberg, avaient des bonnets semblables à ceux des soutiens-gorge modernes et constituent selon les historiens, « des chefs-d’œuvre, considérant le grain du tissu » utilisé pour modeler et soutenir la poitrine. Cette découverte a galvanisé les historiens du vêtement, car elle est la preuve que les soutiens-gorge à bonnets, dont l’apparition supposée remontait au 19e siècle, ont été inventés plus tôt qu’on ne le pensait.

LA CRÉATION DU SOUTIEN-GORGE MODERNE

Le soutien-gorge tel que nous le connaissons vit le jour lorsque des inventrices et des réformatrices de l’habillement mirent en avant de nouvelles façons de modeler et de soutenir les seins. L’identité exacte de l’inventrice du soutien-gorge moderne demeure cependant incertaine : pourrait-ce être Herminie Cadolle, cette commerçante française des années 1880 qui coupa un corset en deux et le vendit comme « corselet-gorge » ? Olivia Flynt, la couturière dont le substitut de corset « Flynt waist » fit l’objet d’un brevet américain en 1873 ? Ou peut-être Caresse Crosby, qui obtint un brevet en 1914 pour une « corselette » destinée à soutenir la poitrine sous les vêtements tendances de l’époque, transparents et à dos-nu. Crosby vendit plus tard le brevet à la Warner Brothers Corset Company, dont la marque de soutien-gorge existe encore aujourd’hui.

Dans les années 1930, les soutiens-gorge ont remplacé progressivement les corsets ; c’est à cette époque que l’industrie de la lingerie introduisit à la fois des bonnets standardisés et des bretelles réglables pour ce vêtement de plus en plus essentiel. En 1968, les soutiens-gorge ampliformes ou push-up étaient tellement omniprésents et associés à la sexualité féminine et aux normes de beauté que les féministes qui protestaient contre le concours de Miss America à Atlantic City les jetèrent à la poubelle. Bien que stigmatisées comme « brûleuses de soutien-gorge » dans la culture populaire, les manifestantes n’allèrent jamais jusque-là : « Nous avions l’intention de brûler [une poubelle remplie de soutiens-gorge sur la promenade d’Atlantic City] », avait déclaré Carol Hanisch, organisatrice de la manifestation, à la National Public Radio en 2008, « mais le département de la police… ne nous a pas laissé faire. »

Ce fut ensuite au tour des soutiens-gorge de sport de faire leur apparition. Selon l’historienne spécialisée dans les vêtements de sport Jaime Schultz, de nombreuses femmes portaient avant des soutiens-gorge ordinaires pour faire du sport, ou se bandaient les seins avec du tissu, comme les « femmes en bikini » de l’Antiquité romaine. Jusqu’à ce que, dans les années 1970, deux coureuses s’inspirent du jock strap masculin pour créer le Jockbra, aujourd’hui considéré comme le premier soutien-gorge de sport moderne. Mais il fallut attendre 1999 pour que les soutiens-gorge de sport fussent mieux acceptés en tant que vêtements, grâce à la star du football américain Brandi Chastain qui, pour célébrer la victoire de son équipe en Coupe du monde, retira son maillot et s’exposa sous les caméras en soutien-gorge de sport.