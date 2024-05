L'histoire douce amère de la confiture

Une potion d'amour, une aide à la digestion, une collation énergétique, une extravagante douceur royale, la confiture a endossé de nombreux rôles au cours de son histoire. La confiture est un condiment à base de fruits, de sucre et de pectine. Passée d'une simple méthode de conservation des fruits au fil des saisons à un mets prisé par la royauté, la confiture est très proche de la gelée, plus douce, et des fruits en conserve, plus granuleux.

De nos jours, la confiture reste une denrée très appréciée. Et si la plupart d'entre nous se contente de confitures faites maison ou achetées en supermarché, il existe des options plus haut de gamme. Dans ces options se trouve, notamment, la confiture de fraises de Meghan Markle, duchesse de Sussex, le premier produit de sa marque lifestyle American Riviera Orchard, qu'elle a envoyé la semaine dernière à des amis influenceurs dans des pots numérotés individuellement, à la manière d'une impression d'art.

Que vous soyez ou non amateur de confiture, son évolution révèle une histoire riche, moins douce que ce à quoi l'on pourrait s'attendre.

LA CONFITURE EN POT

Il est difficile de déterminer les origines exactes de la confiture, car des aliments semblables existent depuis des siècles. « Les techniques de préservation utilisant du miel ou du sucre n'étaient pas rares dans les temps anciens », révèle Mary-Anne Boermans, historienne culinaire et autrice de Great British Bakes et de Deja Food, et finaliste de l'émision télévisée Great British Bake Off, version britannique du Meilleur Pâtissier.

Cependant, selon Boermans, la plus ancienne recette de confiture connue à ce jour se trouve dans De Re Coquinaria (L'Art Culinaire) de Apicius, rédigé au 4e siècle de notre ère, à l'apogée de l'Empire romain. Il y est question de coings écrasés dans du miel, ce qui n'est pas vraiment comparable à la confiture moderne.

Le miel était couramment utilisé pour conserver la nourriture, et particulièrement les fruits, dans le monde entier, comme le souligne Sarah B. Hood dans son livre Jam, Jelly and Marmalade: A Global History (Confiture, gelée et marmelade : une histoire mondiale, ndlr).

Le miel était peu cher, facile à trouver et possédait des propriétés antibactériennes naturelles. Mais le sucre donne une meilleure confiture. La canne à sucre est originaire d'Asie du sud-est et ce n'est qu'après l'introduction de la canne à sucre en Perse, entre le 3e et le 6e siècle, que la confiture telle que nous la connaissons a été fabriquée pour la première fois.

« Si l'on devait retenir une nation comme étant l'inventrice de la confiture et de la marmelade, l'empire perse sassanide, qui cultivait le sucre dès le 6e siècle après J.-C., serait un bon candidat », écrit Sarah B. Hood.

DIFFUSION DE LA CONFITURE

Plusieurs siècles plus tard, les croisades répandirent l'utilisation du sucre dans la cuisine de l'Europe médiévale, créant de nouvelles façons de conserver les fruits et de fabriquer des friandises, à condition d'en avoir les moyens.

« Le sucre s'avérait rare et cher », explique Boermans. « La confiture était par là-même l'apanage des riches et un symbole de haut statut. »