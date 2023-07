Dans les années 1930, ces femmes ont percé les mystères des profondeurs marines

Gloria Hollister Anable et William Beebe ont échangé tout au long de l'exploration. leur conversation est une retranscription direct des observations de William Beebe, qui observait la vie en haute mer. L'après-midi du 19 juin 1930, elle transcrivit le rapport de Beebe depuis une profondeur de 250 mètres environ : « Petites lumières scintillantes au loin en permanence, d'une couleur verdâtre pâle. Anguilles, une sombre et une claire. Un gros Argyropelecus arrive ». Elle lui a également transmis des informations sur la profondeur, l'heure et la météo.

Après chaque plongée, les croquis de William Beebe et les descriptions retranscrites étaient envoyés à Else Bostelmann, qui les transformait en peintures spectaculaires. Bien qu'elle ne soit pas elle-même descendue dans la bathysphère, elle mettait souvent un casque de plongée, attachait ses pinceaux à une palette de peinture à l'huile et traînait sa toile pour peindre et trouver l'inspiration. La vue était « féerique », écrira-t-elle plus tard, et les sujets qu'elle rencontrait dans les bas-fonds - poissons-anges bleus, poissons-écureuils entre autres - « se poursuivaient ou jouaient sur mon papier, seuls ou en groupe ». Ses dessins de la vie marine - poissons aux crocs géants, crustacés psychédéliques, un poisson à la peau noire jamais vu - ont illustré l'expédition dans le magazine National Geographic.