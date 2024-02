Un parchemin antique "illisible" a été déchiffré par une intelligence artificielle

Au-delà de cela, les chercheurs ne peuvent qu’émettre des hypothèses éclairées et imaginer ce qu’ils aimeraient voir dans ces rouleaux. Peut-être contiendront-ils d'autres extraits de philosophie grecque, comme des œuvres d'Aristote ou des textes stoïciens. Ils pourraient également offrir de nouvelles perspectives sur le christianisme primitif, suggèrent certains chercheurs. Seul le temps, et plus encore le déballage et la transcription virtuels, nous le diront.

LA LECTURE DES PAPYRUS D’HERCULANUM

Depuis le milieu du 18e siècle, plusieurs tentatives de lire certains des parchemins les moins abîmés d'Herculanum ont été faites. Une méthode consistait à couper les rouleaux en deux et à gratter les couches une à une pour voir le texte à l'intérieur, une autre était de dérouler lentement les rouleaux à l'aide d'une machine spécialement conçue à cet effet. Bien que ces efforts aux 18e et 19e siècles aient permis aux conservateurs de recopier certains mots des textes, ils ont souvent endommagé, voire totalement détruit, de nombreux parchemins au cours du processus.

Entre 500 et 600 parchemins carbonisés d'Herculanum, conservés dans des musées, des universités et des collections nationales en Angleterre, en France et en Italie, n'ont toujours pas été ouverts, mais leur nombre exact est difficile à estimer car beaucoup sont fragmentés. Les parchemins restants sont extrêmement fragiles, ce qui signifie que les dérouler physiquement n'est pas une option viable. « Si vous en faites tomber un, il se brisera comme du verre », explique Seales.

Les progrès technologiques réalisés depuis le début des années 2000 ont aidé les chercheurs à surmonter cet obstacle, notamment grâce à la tomodensitométrie qui a permis de produire des images en 3D des parchemins anciens. À partir de là, l'équipe de Seales, chargée de l'initiative de restauration numérique, a mis au point un logiciel capable de « dérouler numériquement » les images 3D pour en faire des segments aplatis. Cette méthode leur a permis de lire un texte auparavant caché dans le rouleau d’Ein Gedi, un rouleau carbonisé et fragmenté du Moyen-Orient datant du 3e ou du 4e siècle de notre ère.

Lorsque les chercheurs ont essayé d'utiliser cette méthode pour déchiffrer les parchemins carbonisés par le Vésuve, ils se sont heurtés à un autre obstacle. L'encre utilisée pour le rouleau d'Ein Gedi contenait du métal, raison pour laquelle les lettres étaient visibles sur le scanner. Les textes des parchemins d'Herculanum, en revanche, ont été écrits avec une encre à base de carbone, ce qui, pour l'œil humain, rend les symboles indiscernables du papyrus carbonisé sur les tomodensitogrammes.

Les chercheurs ne se sont pas découragés et se sont demandé si des scans à plus haute résolution des parchemins, produits par un accélérateur de particules, pourraient fournir un aperçu encore plus détaillé du papyrus carbonisé. Et en effet, à très haute résolution, les scans ont révélé des parties visibles où l'encre avait légèrement modifié la forme et la texture des fibres du papyrus. « L'encre à base de carbone remplit en quelque sorte les trous qui constituent la grille du papyrus, elle les recouvre et les rend un peu plus épais », explique Seales.

Seales et ses collègues de la Digital Restoration Initiative ont ensuite mis au point et entraîné un modèle d'apprentissage automatique afin de détecter ces différences subtiles sur les surfaces carbonisées de papyrus. Pour aller plus loin, ils avaient besoin de l'aide d'êtres humains. C'est là qu’est intervenu le Vesuvius Challenge. Dans l'espoir d'exploiter le pouvoir collectif des scientifiques citoyens du monde entier, Seales s'est associé à des investisseurs de la Silicon Valley et a mis en ligne les données, le code et les méthodes de son équipe pour que tout le monde puisse y avoir accès. L’objectif du défi était de dire qu’après 275 ans, l'énigme des manuscrits d'Herculanum était devenue un simple problème de logiciel, que toute personne ayant accès à un ordinateur, où qu'elle se trouve, pourrait, en théorie, contribuer à résoudre.

UNE ÉNIGME RÉSOLUE PAR LA SCIENCE PARTICIPATIVE