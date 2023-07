Ces chasseurs de requins ont été enterrés avec des bras et des jambes qui ne leur appartenaient pas

Les enquêtes préliminaires ont indiqué que de nombreuses dépouilles présentent des traces de traumatismes, notamment des coupures et des blessures par objet contondant. M. Campaña explique que les individus ayant subi des traumatismes sont également les plus susceptibles d’avoir été enterrés avec des membres supplémentaires.

Les sépultures Virú présentent également divers objets funéraires, notamment des récipients en céramique décorés de visages humains et de détails animaliers fantaisistes ou encore des bijoux et des feuilles de cuivre pliées, insérés dans la bouche ou la main des défunts. L’une des découvertes les plus intéressantes de M. Campaña jusqu’à présent est un très grand hameçon en cuivre, de plus de 10 centimètres, enveloppé d’une feuille d’or.