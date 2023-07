Découverte : des chasseurs du Néolithique élaboraient des "méga-pièges"

Enfin, les scientifiques s’accordent pour proposer la possibilité d’une « représentation symbolique de la structure ». Les concepteurs cherchaient probablement à montrer une maîtrise absolue d’un environnement hostile et isolé, par-delà toutes les grandes zones de sédentarisation et villages de l’époque du Néolithique. Malgré le contexte géographique des sites, les chasseurs « maîtrisaient quelque chose de très élaboré », en matière de planification et de technique. Ces « cerfs-volants » servaient probablement à laisser des traces pour les générations futures, et ainsi appuyer un intérêt rituel ou cultuel. « L’utilisation de ces structures s’est [d’ailleurs] étendue sur plusieurs générations », explique Rémy Crassard.