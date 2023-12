Au Japon, l'Ode à la joie est un chant de Noël

Le concert le plus attendu est celui donné au Suntory Hall d'Osaka, le Suntory 10,000 Freude qui réunit généralement 10 000 chanteurs amateurs et professionnels. « La relation entre les Japonais et la Neuvième de Beethoven relève à la fois du lien social et musical, » témoigne le chef d'orchestre Jeffrey Bernstein. « Pour eux, chanter l'Ode à la Joie est une manière de communier. »

La curieuse histoire de cette mélodie née en Europe devenue l'air incontournable des Fêtes japonaises débute en Allemagne, il y a plusieurs centaines d'années. Dans le sillage de la pandémie de coronavirus qui avait contraint les autorités à suspendre la plupart des représentations, pourrait-on s'attendre à voir son règne prendre fin ?

DES RACINES EUROPÉENNES

Beethoven est né à Bonn, une ville allemande bordant le Rhin, au mois de décembre 1770. En 1792, il emménage à Vienne, en Autriche, afin d'y étudier la musique sous la direction du célèbre compositeur classique Franz Joseph Haydn. Durant ses années à Vienne, la carrière du jeune Beethoven connaît un essor phénoménal avec diverses représentations dans les théâtres et les auditoriums de la ville, notamment l'opéra Theater an der Wien et le palais Lobkowitz, un édifice baroque depuis transformé en musée. Malgré tout, le compositeur ne parvient pas à trouver l'harmonie dans sa vie personnelle.

« Tout au long de sa vie, il a eu de nombreux problèmes de santé. Il voulait trouver l'amour mais ne l'a jamais trouvé. Il voulait fonder une famille mais n'en a jamais eu », raconte l'auteur et réalisateur Kerry Candaele, dont le film Following the Ninth documente l'impact mondial de la dernière symphonie de Beethoven. « Il était l'un des plus grands maîtres de la musique et a perdu l'audition. »

Selon certains historiens, il aurait fallu toute une vie à Beethoven pour écrire la Neuvième symphonie, achevée quelques années avant sa mort, en 1827. L'inspiration lui est venue de l'œuvre du poète et philosophe allemand Friedrich Schiller, qui a écrit Ode à la joie en 1785, un poème adressant un message universel de fraternité, de joie et de liberté. Avec les mots de Schiller intégrés au quatrième mouvement, la première de la Neuvième est donnée au Theater am Kärntnertor de Vienne en 1824 et devient la première symphonie au monde à introduire des sections chantées.

ÉCHANGE CULTUREL EN TEMPS DE GUERRE

Malgré sa popularité en Europe, la Neuvième symphonie n'est pas jouée en Asie avant près d'un siècle plus tard, dans la plus improbable des salles. Au cours de la Première Guerre mondiale, le Japon est l'allié de la Grande-Bretagne et capture des troupes ennemies sur l'île chinoise de Qingdao, sous occupation allemande. Environ 1 000 soldats allemands sont transportés à Naruto, une petite ville de la préfecture de Tokushima, plus habituée à l'accueil des pèlerins bouddhistes qu'aux prisonniers de guerre européens.

Au camp de prisonniers de Bandō, le commandant encourageait les soldats capturés à participer à des activités, comme la gestion d'une boutique, la publication d'un journal ou encore la pratique d'un instrument. Le 1er juin 1918, le prisonnier allemand Hermann Hansen mène les 45 musiciens en résidence de l'orchestre de Tokushima, doté pour la plupart d'instruments de fortune, et un chœur de 80 voix masculines d'autres prisonniers de guerre dans une interprétation de la Neuvième symphonie. La nouvelle du concert est arrivée aux oreilles du riche politicien et mécène de la musique classique Yorisada Tokugawa, qui s'est rendu au camp quelques mois plus tard pour assister à une nouvelle représentation. Les musiciens japonais de l'actuelle université des arts de Tokyo n'interpréteront la Neuvième de Beethoven qu'en 1925.