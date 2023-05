La première reine noire d'Angleterre ? La véritable histoire de la Reine Charlotte

En 1760, à la mort de son grand-père, Georges III devint roi d’Angleterre, et son statut de célibataire devint un sujet de préoccupation nationale. Georges avait besoin d’une épouse, et vite, ainsi que l’avaient décidé ses conseillers qui se mirent désespérément en quête d’une princesse protestante pour partager sa vie et lui donner un héritier.

Charlotte était une inconnue et on la pensait dépourvue d’accointances politiques comme d’ambitions. Les conseillers de Georges y virent un avantage, eux qui voulaient que les intérêts britanniques prévalent après le mariage du roi. Ainsi, en 1761, bien que Georges n’eût jamais rencontré Charlotte, un émissaire alla la demander en mariage au nom du roi. Le mariage arrangé eut lieu six heures à peine après l’arrivée de la princesse en Angleterre.

Ne parlant pas l’anglais et n’ayant jamais rencontré son mari avant le jour de son mariage, Charlotte n’en était pas moins désormais reine de Grande-Bretagne et d’Irlande. Tout le monde voulait saluer le nouveau couple royal : durant leur couronnement, une telle foule de partisans se massa qu’il fallut deux heures pour que leur procession effectue le trajet les séparant de l’abbaye de Westminster. Bientôt, Charlotte eut son premier enfant, une fille. Elle donna naissance à quinze enfants en tout.

LA REINE CHARLOTTE ET LE ROI GEORGES S’AIMAIENT-ILS VRAIMENT ?

Aux dires de tous, le roi et la reine eurent un mariage exceptionnellement heureux, et Georges III fut un père et un mari dévoué. Mais la vie à la cour s’avéra difficile pour Charlotte, qui se querellait avec sa belle-mère au sujet des règles formelles de l’aristocratie britannique et qui trouvait épuisant le fait qu’on attende d’elle qu’elle donne une telle abondance d’héritiers. « Je ne crois pas qu’un prisonnier puisse désirer plus ardemment sa liberté que je ne souhaite me débarrasser de mon fardeau », écrivit-elle après avoir donné naissance à son quatorzième ou son quinzième enfant.

Bien qu’en proie à l’ennui et au confinement de la vie de cour, Charlotte eut des manières bien à elle de faire face aux attentes écrasantes inhérentes à sa nouvelle position. L’année qui suivit son mariage, Georges lui acheta une vaste propriété de campagne appartenant aux ducs de Buckingham. Buckingham House, désormais Buckingham Palace, fut surnommée la « maison de la reine » et elle y vécut dans un cadre domestique confortable, lisant, brodant et jouant du clavecin.

Elle avait en commun avec son mari l’amour de la botanique et des plantes. L’intérêt de ce dernier pour l’agriculture lui valut d’ailleurs le surnom « Farmer George » (Georges le Paysan).

LA « FOLIE » DU ROI GEORGES

Mais le bonheur du couple fut de courte durée. En 1765, George fut frappé par une crise psychique si grave que ses ministres proposèrent que Charlotte monte sur le trône tant que le roi ne serait pas en état de gouverner.

Ce dernier eut beau guérir rapidement, il connut rechutes après rechutes. On dut se rendre à l’évidence, ses troubles n’allaient pas se dissiper. Le roi souffrait de manie, de dépression, d’hallucinations et de convulsions et, selon les historiens, il s’en serait pris à des membres de sa famille et en aurait même agressé sexuellement certains.

Ces accès dévastèrent la reine. « Une sorte de terreur secrète a presque terrassé la reine », écrivit Francis Burney, un des domestiques de Charlotte, en 1788. « Je n’ai pas les mots pour exprimer à quel point je suis ému en sa présence, à la vue des efforts qu’elle fait pour continuer de paraître sereine ». Avec le temps, ces accès se transformèrent en épisodes prolongés et le roi fut isolé et vécut même en réclusion.

À cause de la stigmatisation sociale et du manque de connaissances sur les maladies mentales, il fut presque impossible de venir en aide au roi « fou » ou, pour ses aidants et ses proches, de lui apporter un soutien aujourd’hui considéré comme si essentiel.