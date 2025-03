Le combat pour la contraception : ce que les femmes doivent à Margaret Sanger

Figure du contrôle des naissances et de la contraception, Margaret Sanger sembla lutter toute sa vie durant pour les femmes. Tout au long de son existence, elle mena combat après combat pour que la contraception soit légalisée aux États-Unis, à une époque où la religion, la loi et le corps médical l’interdisaient.

Parce que ses idées furent étiquetées comme radicales, cette infirmière et militante américaine fut plusieurs fois emprisonnée et partit en Europe pour échapper aux poursuites judiciaires. Après un demi-siècle de combat acharné, son travail finit par porter ses fruits. La contraception fut autorisée aux États-Unis le 9 mai 1960 sur prescription médicale.

RENCONTRES ET INFLUENCES

Le combat de Margaret Sanger pour le contrôle des naissances fut modelé par plusieurs rencontres intellectuelles. L’anarchiste, militante féministe et écrivaine d’origine lituanienne, Emma Goldman, exerça une grande influence sur la pensée de Margaret Sanger. Elle était engagée dans une bataille pour l’émancipation économique et sexuelle des femmes et prônait « la libération des femmes par l’affirmation de leur être et le refus du mariage et de la maternité si ceux-ci n’étaient pas voulus », raconte Angéline Durand-Vallot, enseignante chercheuse en civilisation américaine et spécialiste de l’histoire des femmes et du genre, autrice de Margaret Sanger et la croisade pour le contrôle des naissances.

Les idées d’Emma Goldman alimentèrent les premières réflexions de Margaret Sanger, mais par la suite, cette dernière « prit ses distances vis-à-vis des théories féministes et anarchistes, alors considérées comme trop radicales », explique l’historienne.

Très tôt, Margaret Sanger fut également sensibilisée au mouvement progressiste qui dominait le paysage politique à l’époque. Les écrivains Max Eastman et Upton Sinclair, ainsi que les journalistes John Silas Reed ou Floyd Dell, firent partie de ceux qui alimentèrent les fondements de sa pensée.

Mais ce qui finit par la convaincre de s'engager fut son expérience à Greenwich Village, à New York, où elle exerçait son métier d’infirmière. Tous les jours, elle était confrontée à la pauvreté de la classe ouvrière et aux conséquences des grossesses à répétition des femmes les plus démunies. Elle-même issue d’une famille nombreuse, sa mère ayant eu dix-huit grossesses, elle comprenait l’ampleur de ce fardeau.

En 1912, « elle rencontra une patiente, Sadie Sachs, jeune maman de trois enfants, qui mourrut après avoir tenté de mettre fin à sa grossesse clandestinement », rapporte Angéline Durand-Vallot. À l’époque, il n’existait pas d’autres solutions que l’avortement clandestin, les médecins ne voulaient en aucun cas divulguer des informations sur la contraception ou l’avortement, interdits depuis 1873 par la loi Comstock.

La mort de Sadie Sachs bouleversa Margaret Sanger. Elle adopta alors une idéologie néo-malthusienne, élaborée par l’économiste Thomas Malthus, qui un demi-siècle plus tôt, préconisait de limiter la croissance démographique, toujours plus rapide que celle des moyens de subsistance, engendrant une pauvreté croissante. Dans le même esprit, « Margaret Sanger estima que le contrôle des naissances pouvait être un bon moyen pour réguler la population et améliorer les conditions de vie des populations les plus pauvres », explique la chercheuse.

En 1910, le journal The New York Call fit appel à l’infirmière pour écrire sur la contraception. Ses articles furent les prémices d'un mouvement. Deux ans plus tard, elle donna une conférence durant laquelle elle aborda des sujets liés à la santé des femmes et à la liberté reproductive. Cette conférence marqua le début de ses efforts plus ciblés pour éduquer les femmes sur la contraception, notamment par le biais de brochures sur le sujet.

UNE RÉSISTANCE FAROUCHE

Entamant à peine son combat pour la légalisation de la contraception, Margaret Sanger rencontra très tôt de nombreuses résistances. Au début du 20e siècle, « les États-Unis faisaient face à un véritable déclin du taux de natalité, mais aussi à une augmentation de la population d’immigrants », explique Angéline Durand-Vallot. Ce contexte installa un véritable climat de peur face à la dépopulation, accentué en 1905 par un discours de Théodore Roosevelt, alors Président des États-Unis, dans lequel il exprima ses préoccupations face « au manque de fertilité de la population blanche américaine qui pourrait nuire à la prospérité et à la puissance de la nation ». Le président Roosevelt clamait alors vouloir « protéger les "races supérieures" et encourageait les familles blanches américaines à avoir plus d’enfants ». Ses propos furent plus tard repris par Lothrop Stoddard, écrivain et théoricien racial américain qui qualifia le déclin du taux de natalité de « suicide de masse » dans son livre, The Rising Tide of Color Against White World Supremacy (1920).